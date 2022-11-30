Власти ХМАО выделили деньги на строительство спа-центра

Бизнесмены получат льготный займ под 3% Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

Фонд развития Югры предоставит компании «Парк сайд инн» (Нижневартовск) льготный займ в 35 миллионов рублей на строительство спа-центра «SPA Park». Об этом URA.RU сообщили в Фонде развития Югры.

«Фонд развития Югры предоставит финансовую поддержку ООО «Парк сайд инн» в форме льготного займа в размере 35,3 млн рублей на реализацию проекта «спа-центр «SPA Park». По программе льготного финансирования «Объекты туристической инфраструктуры» компании будет предоставлен заем сроком на 7 лет под 3% годовых», — сообщили в фонде.

По данным Фонда развития, работа спа-центра будет рассчитана в основном на гостей, приезжающих в Нижневартовск с деловыми визитами. Оказываемые дополнительные услуги сделают пребывание в отеле еще комфортнее и позволят увеличить среднедневной чек. «Проект предусматривает модернизацию действующего отеля „Park Side inn“ и создание на его базе СПА-центра „SPA Park“, где будут доступны широкий набор spa-услуг. Общий объем инвестиций, включая средства инвестора, составит более 50 млн рублей», — добавил генеральный директор фонда развития Сергей Афанасьев.

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