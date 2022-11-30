Команда Гарика Харламова устроит шоу в Екатеринбурге

Команда комика Гарика Харламова 3 декабря официально презентует екатеринбуржцам ресторан Hot Dog Bulldog. Шоу с конкурсами, раздачей подарков и хот-догов пройдет в ТРЦ Veer Mall. Об этом сообщают представители ТЦ в своем telegram-канале.
«Друзья, мы готовились, тренировались, отрабатывали наши хот-доги до идеального качества. И вот этот день уже почти настал, когда мы официально, со всем сопутствующим размахом готовы заявить: 3 декабря мы официально открываем наш ресторан HOT DOG BULLDOG в VEER Mall», — говорится в сообщении.
Сбор гостей пройдет в 13:00, всем пришедшим обещают конкурсы, а также вопросы от Гарика Харламова и подарок в виде 100 фирменных хот-догов. Екатеринбуржцев будут ждать 3 декабря в VEER Mall на фудкорте на 2 уровне.
В августе URA.RU сообщало, что в ТРЦ Veer Mall откроется заведение от комика Гарика Харламова — ресторан быстрого питания Hot Dog Bulldog. Тогда представители компании подтвердили, что активно набирают людей в команду, которым обещают зарплату от 30 до 55 тысяч рублей.
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