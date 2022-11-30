Команда Гарика Харламова устроит шоу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 3 декабря откроется ресторан быстрого питания Hot Dog Bulldog Гарика Харламова

01 декабря 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Команду в Hot Dog Bulldog в Екатеринбурге набирали с конца августа Фото: социальная сеть Гарика Харламова Команда комика Гарика Харламова 3 декабря официально презентует екатеринбуржцам ресторан Hot Dog Bulldog. Шоу с конкурсами, раздачей подарков и хот-догов пройдет в ТРЦ Veer Mall. Об этом сообщают представители ТЦ в своем telegram-канале. «Друзья, мы готовились, тренировались, отрабатывали наши хот-доги до идеального качества. И вот этот день уже почти настал, когда мы официально, со всем сопутствующим размахом готовы заявить: 3 декабря мы официально открываем наш ресторан HOT DOG BULLDOG в VEER Mall», — говорится в сообщении. Сбор гостей пройдет в 13:00, всем пришедшим обещают конкурсы, а также вопросы от Гарика Харламова и подарок в виде 100 фирменных хот-догов. Екатеринбуржцев будут ждать 3 декабря в VEER Mall на фудкорте на 2 уровне. В августе URA.RU сообщало, что в ТРЦ Veer Mall откроется заведение от комика Гарика Харламова — ресторан быстрого питания Hot Dog Bulldog. Тогда представители компании подтвердили, что активно набирают людей в команду, которым обещают зарплату от 30 до 55 тысяч рублей. Фото: telegram-канал ТРЦ VEER Mall

Команда комика Гарика Харламова 3 декабря официально презентует екатеринбуржцам ресторан Hot Dog Bulldog. Шоу с конкурсами, раздачей подарков и хот-догов пройдет в ТРЦ Veer Mall. Об этом сообщают представители ТЦ в своем telegram-канале. «Друзья, мы готовились, тренировались, отрабатывали наши хот-доги до идеального качества. И вот этот день уже почти настал, когда мы официально, со всем сопутствующим размахом готовы заявить: 3 декабря мы официально открываем наш ресторан HOT DOG BULLDOG в VEER Mall», — говорится в сообщении. Сбор гостей пройдет в 13:00, всем пришедшим обещают конкурсы, а также вопросы от Гарика Харламова и подарок в виде 100 фирменных хот-догов. Екатеринбуржцев будут ждать 3 декабря в VEER Mall на фудкорте на 2 уровне. В августе URA.RU сообщало, что в ТРЦ Veer Mall откроется заведение от комика Гарика Харламова — ресторан быстрого питания Hot Dog Bulldog. Тогда представители компании подтвердили, что активно набирают людей в команду, которым обещают зарплату от 30 до 55 тысяч рублей.