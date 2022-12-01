Лавров рассказал об обмане Запада на переговорах с Россией

Лавров: США не выполнили свои же условия по переговорам Нарышкина и Бернса
© Служба новостей «URA.RU»
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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, портрет, пмэф-2016
Лавров поделился подробностями условий переговоров Нарышкина и Бернса Фото:

США не выполнили свои же условия по ранее прошедшим переговорам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бернса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции.

«США настаивали на конфиденциальности канала Нарышкина и Бернса, но сами потом инициировали утечки», — сказал Лавров. Трансляция его выступления ведется на официальном youtube-канале МИД РФ.

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США не выполнили свои же условия по ранее прошедшим переговорам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бернса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции. «США настаивали на конфиденциальности канала Нарышкина и Бернса, но сами потом инициировали утечки», — сказал Лавров. Трансляция его выступления ведется на официальном youtube-канале МИД РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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