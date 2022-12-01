Лавров рассказал об обмане Запада на переговорах с Россией

Лавров: США не выполнили свои же условия по переговорам Нарышкина и Бернса

01 декабря 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Лавров поделился подробностями условий переговоров Нарышкина и Бернса Фото: Владимир Андреев © URA.RU США не выполнили свои же условия по ранее прошедшим переговорам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бернса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции. «США настаивали на конфиденциальности канала Нарышкина и Бернса, но сами потом инициировали утечки», — сказал Лавров. Трансляция его выступления ведется на официальном youtube-канале МИД РФ.

США не выполнили свои же условия по ранее прошедшим переговорам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бернса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции. «США настаивали на конфиденциальности канала Нарышкина и Бернса, но сами потом инициировали утечки», — сказал Лавров. Трансляция его выступления ведется на официальном youtube-канале МИД РФ.