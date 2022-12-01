Лавров рассказал об обмане Запада на переговорах с Россией

Лавров поделился подробностями условий переговоров Нарышкина и Бернса
США не выполнили свои же условия по ранее прошедшим переговорам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бернса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции.
«США настаивали на конфиденциальности канала Нарышкина и Бернса, но сами потом инициировали утечки», — сказал Лавров. Трансляция его выступления ведется на официальном
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews