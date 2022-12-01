Лавров объяснил, зачем Россия обстреливает территорию Украины

Глава МИД РФ: Россия наносит удары по инфраструктуре, при помощи которой ВСУ убивают русских

01 декабря 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Лавров заявил, что Запад накачивает Украину смертоносным оружием Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия наносит удары по той инфраструктуре Украины, при помощи которой ВСУ убивают русских. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы выводим объекты энергетики, которые позволяют вам (западным странам — прим. URA.RU) накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских», — сказал Лавров в ходе брифинга. Его трансляция велась на официальном youtube-канале внешнеполитического ведомства. Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по территории Украины 10 октября после теракта ВСУ на Крымском мосту. В Министерстве обороны отмечали, что Россия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Украинские власти заявляли о массовых перебоях и отключениях электричества в разных регионах страны. Мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев готовиться к тому, что им, возможно, придется оставаться без электричества до самой весны.

Россия наносит удары по той инфраструктуре Украины, при помощи которой ВСУ убивают русских. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы выводим объекты энергетики, которые позволяют вам (западным странам — прим. URA.RU) накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских», — сказал Лавров в ходе брифинга. Его трансляция велась на официальном youtube-канале внешнеполитического ведомства. Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по территории Украины 10 октября после теракта ВСУ на Крымском мосту. В Министерстве обороны отмечали, что Россия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Украинские власти заявляли о массовых перебоях и отключениях электричества в разных регионах страны. Мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев готовиться к тому, что им, возможно, придется оставаться без электричества до самой весны.