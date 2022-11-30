Власти ХМАО задумали масштабную реформу по передаче имущества госучреждений

01 декабря 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Недвижимость будут централизовывать начиная с Ханты-Мансийска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В югорском правительстве задумали провести масштабную реформу имущественного комплекса госучреждений, которая приведет к передаче зданий в структуру аппарата губернатора ХМАО. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном политическом истеблишменте. «Предполагается, что весь имущественный комплекс госучреждений ХМАО в 2023 году перейдет под обслуживание „Дирекции по эксплуатации служебных зданий“, которая является структурой аппарата окружного правительства. Весь обслуживающий персонал также должен будет перейти на новое место работы. Сами руководители учреждений относятся к предстоящей реформе по-разному. Кто-то вздыхает с облегчением, считая, что с него снимается дополнительная головная боль. Другие переживают, что передача эксплуатации зданий на аутсорсинг ухудшит качество работы учреждений», — рассказал инсайдер. В аппарате губернатора ХМАО подтвердили URA.RU, что такая идея сейчас рассматривается. «Вопрос по централизации обслуживания зданий, помещений (далее-нежилой фонд), в которых размещены государственные учреждения автономного округа на территории города Ханты-Мансийска на базе бюджетного учреждения автономного округа „Дирекция по эксплуатации служебных зданий“ находится в стадии рассмотрения. Окончательное решение по данному вопросу будет принято по результатам обследования и осмотра указанного нежилого фонда», — сообщили в аппарате губернатора ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 января 2023 года весь автопарк подведомственных учреждений Югры будет объединен для централизованного транспортного обеспечения. Чиновники Ханты-Мансийского автономного округа с 2023 года будут пользоваться системой государственного такси. Это специальная служба вызова бесплатного служебного автотранспорта, которая работает через приложение для телефонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В югорском правительстве задумали провести масштабную реформу имущественного комплекса госучреждений, которая приведет к передаче зданий в структуру аппарата губернатора ХМАО. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном политическом истеблишменте. «Предполагается, что весь имущественный комплекс госучреждений ХМАО в 2023 году перейдет под обслуживание „Дирекции по эксплуатации служебных зданий“, которая является структурой аппарата окружного правительства. Весь обслуживающий персонал также должен будет перейти на новое место работы. Сами руководители учреждений относятся к предстоящей реформе по-разному. Кто-то вздыхает с облегчением, считая, что с него снимается дополнительная головная боль. Другие переживают, что передача эксплуатации зданий на аутсорсинг ухудшит качество работы учреждений», — рассказал инсайдер. В аппарате губернатора ХМАО подтвердили URA.RU, что такая идея сейчас рассматривается. «Вопрос по централизации обслуживания зданий, помещений (далее-нежилой фонд), в которых размещены государственные учреждения автономного округа на территории города Ханты-Мансийска на базе бюджетного учреждения автономного округа „Дирекция по эксплуатации служебных зданий“ находится в стадии рассмотрения. Окончательное решение по данному вопросу будет принято по результатам обследования и осмотра указанного нежилого фонда», — сообщили в аппарате губернатора ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 января 2023 года весь автопарк подведомственных учреждений Югры будет объединен для централизованного транспортного обеспечения. Чиновники Ханты-Мансийского автономного округа с 2023 года будут пользоваться системой государственного такси. Это специальная служба вызова бесплатного служебного автотранспорта, которая работает через приложение для телефонов.