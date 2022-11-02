В правительстве ХМАО придумали для чиновников интернет-сервис «Гостакси»

03 ноября 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Новое приложение будет работать лишь для чиновников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чиновники Ханты-Мансийского автономного округа с 2023 года будут пользоваться системой государственного такси. Это специальная служба вызова бесплатного служебного автотранспорта, которая работает через приложение для телефонов. Об этом корреспонденту URA.RU удалось узнать в аппарате губернатора Югры. «Разработана программа „Гостакси“, чтобы не звонить по телефону и не занимать время на телефонные переговоры, а загрузить такое приложение в телефон и вызывать вот эти все наши транспортные средства через приложение, как мы обычное такси вызываем. Приложение разработал департамент информационных технологий Югры для служебного пользования, которое позволяет без звонка вызвать машину по рабочим вопросам. Например, заходишь в приложение и набираешь: в такой-то день командировка туда-то, столько-то людей, все через эту программу», — сообщили в ведомстве.



Само приложение для телефонов уже протестировано. «Гостакси» — это рабочее название, не исключено, что система будет называться иначе. С помощью этого интернет-сервиса будет распределяться весь служебный автотранспорт окружного правительства и подведомственных ему учреждений. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовы забрать служебные автомобили у руководителей бюджетных учреждений, подведомственных окружному правительству и передать их в единый автопарк. Чиновники полагают, что централизация служебного автотранспорта будет способствовать эффективному использованию имущества автономного округа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чиновники Ханты-Мансийского автономного округа с 2023 года будут пользоваться системой государственного такси. Это специальная служба вызова бесплатного служебного автотранспорта, которая работает через приложение для телефонов. Об этом корреспонденту URA.RU удалось узнать в аппарате губернатора Югры. «Разработана программа „Гостакси“, чтобы не звонить по телефону и не занимать время на телефонные переговоры, а загрузить такое приложение в телефон и вызывать вот эти все наши транспортные средства через приложение, как мы обычное такси вызываем. Приложение разработал департамент информационных технологий Югры для служебного пользования, которое позволяет без звонка вызвать машину по рабочим вопросам. Например, заходишь в приложение и набираешь: в такой-то день командировка туда-то, столько-то людей, все через эту программу», — сообщили в ведомстве. Само приложение для телефонов уже протестировано. «Гостакси» — это рабочее название, не исключено, что система будет называться иначе. С помощью этого интернет-сервиса будет распределяться весь служебный автотранспорт окружного правительства и подведомственных ему учреждений. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовы забрать служебные автомобили у руководителей бюджетных учреждений, подведомственных окружному правительству и передать их в единый автопарк. Чиновники полагают, что централизация служебного автотранспорта будет способствовать эффективному использованию имущества автономного округа.