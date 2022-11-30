Власти ХМАО завершают перечисление 250 тысяч рублей мобилизованным

01 декабря 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО мобилизованных, не получивших единовременную выплату, осталось немного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти ХМАО завершают перечисление региональной выплаты в размере 250 тысяч рублей мобилизованным югорчанам. Директор департамента социального развития Тереза Пономарева сообщила журналисту URA.RU, что не получивших деньги осталось немного, но работа в этом направлении продолжается. «К нам продолжают поступать списки мобилизованных из военкомата, мы производим выплаты. Не получивших деньги мобилизованных совсем немного, но они еще есть», — уточнила Пономарева. Не получили выплату мобилизованные, которые отправились в учебные центры в последнюю очередь. По словам Пономаревой, после зачисления приказом Министерства обороны в воинскую часть военкомат ХМАО направляет в департамент соцзащиты Югры списки мобилизованных. Получив эти данные, округ переводит выплату в течение нескольких часов. Ранее URA.RU писало, как мобилизованный может получить единовременную выплату. Если он уже зачислен в воинскую часть, а деньги не пришли, необходимо обратиться в военкомат. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании мобилизации 28 октября. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Власти ХМАО завершают перечисление региональной выплаты в размере 250 тысяч рублей мобилизованным югорчанам. Директор департамента социального развития Тереза Пономарева сообщила журналисту URA.RU, что не получивших деньги осталось немного, но работа в этом направлении продолжается. «К нам продолжают поступать списки мобилизованных из военкомата, мы производим выплаты. Не получивших деньги мобилизованных совсем немного, но они еще есть», — уточнила Пономарева. Не получили выплату мобилизованные, которые отправились в учебные центры в последнюю очередь. По словам Пономаревой, после зачисления приказом Министерства обороны в воинскую часть военкомат ХМАО направляет в департамент соцзащиты Югры списки мобилизованных. Получив эти данные, округ переводит выплату в течение нескольких часов. Ранее URA.RU писало, как мобилизованный может получить единовременную выплату. Если он уже зачислен в воинскую часть, а деньги не пришли, необходимо обратиться в военкомат. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании мобилизации 28 октября. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.