Челябинский медик рассказал, как защититься от свиного гриппа

Главный врач ГКБ №1 Челябинска дал советы по защите от свиного гриппа

01 декабря 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

По словам Дмитрия Тарасова, простые правила смогут предупредить появление болезни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Урале бушует свиной грипп Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал, как защититься от свиного гриппа. В беседе с URA.RU медик выделил ряд способов профилактики заболевания. «Профилактика гриппа скорее приятная: полноценное питание, овощи и фрукты, а также мед и брусника. А самое эффективное средство — сделать прививку. Тогда течение болезни будет переноситься легче», — рассказал URA.RU Тарасов. По словам экс-министра, сейчас многие не могут «залечь в берлогу» на весь период пандемии. Он озвучил свод правил по предупреждению заболевания: Носите медицинские маски;

Чаще мойте руки;

Протирайте поверхности спиртовыми салфетками;

Почистите смартфоны;

Промывайте нос и горло морской водой;

Замените макароны овощами, а кофе — чаем с лимоном;

Принимайте дополнительные витамины;

Проветривайте помещение и увлажняйте воздух;

Избегайте мест скопления людей. По мнению специалиста, эти несложные правила помогут уберечься от эпидемии свиного гриппа. Он, по словам Тарасова, отличается резким поднятием температуры и тяжелым течением болезни. Температура поднимается сразу высокая, до 39 градусов и выше, начинается ломота в теле, характерная мышечная боль, головная боль. При этом насморк и чиханье не характерны для гриппа, проявится они могут спустя несколько дней болезни.

Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал, как защититься от свиного гриппа. В беседе с URA.RU медик выделил ряд способов профилактики заболевания. «Профилактика гриппа скорее приятная: полноценное питание, овощи и фрукты, а также мед и брусника. А самое эффективное средство — сделать прививку. Тогда течение болезни будет переноситься легче», — рассказал URA.RU Тарасов. По словам экс-министра, сейчас многие не могут «залечь в берлогу» на весь период пандемии. Он озвучил свод правил по предупреждению заболевания: По мнению специалиста, эти несложные правила помогут уберечься от эпидемии свиного гриппа. Он, по словам Тарасова, отличается резким поднятием температуры и тяжелым течением болезни. Температура поднимается сразу высокая, до 39 градусов и выше, начинается ломота в теле, характерная мышечная боль, головная боль. При этом насморк и чиханье не характерны для гриппа, проявится они могут спустя несколько дней болезни.