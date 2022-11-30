Челябинский медик рассказал, как защититься от свиного гриппа

Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал, как защититься от свиного гриппа. В беседе с URA.RU медик выделил ряд способов профилактики заболевания.
«Профилактика гриппа скорее приятная: полноценное питание, овощи и фрукты, а также мед и брусника. А самое эффективное средство — сделать прививку. Тогда течение болезни будет переноситься легче», — рассказал URA.RU Тарасов.
По словам экс-министра, сейчас многие не могут «залечь в берлогу» на весь период пандемии. Он озвучил свод правил по предупреждению заболевания:
- Носите медицинские маски;
- Чаще мойте руки;
- Протирайте поверхности спиртовыми салфетками;
- Почистите смартфоны;
- Промывайте нос и горло морской водой;
- Замените макароны овощами, а кофе — чаем с лимоном;
- Принимайте дополнительные витамины;
- Проветривайте помещение и увлажняйте воздух;
- Избегайте мест скопления людей.
По мнению специалиста, эти несложные правила помогут уберечься от эпидемии свиного гриппа. Он, по словам Тарасова, отличается резким поднятием температуры и тяжелым течением болезни. Температура поднимается сразу высокая, до 39 градусов и выше, начинается ломота в теле, характерная мышечная боль, головная боль. При этом насморк и чиханье не характерны для гриппа, проявится они могут спустя несколько дней болезни.
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