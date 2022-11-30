30 ноября 2022

Челябинский медик рассказал, как защититься от свиного гриппа

Главный врач ГКБ №1 Челябинска дал советы по защите от свиного гриппа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , тарасов дмитрий
По словам Дмитрия Тарасова, простые правила смогут предупредить появление болезни Фото:
новость из сюжета
На Урале бушует свиной грипп

Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал, как защититься от свиного гриппа. В беседе с URA.RU медик выделил ряд способов профилактики заболевания.

«Профилактика гриппа скорее приятная: полноценное питание, овощи и фрукты, а также мед и брусника. А самое эффективное средство — сделать прививку. Тогда течение болезни будет переноситься легче», — рассказал URA.RU Тарасов.

По словам экс-министра, сейчас многие не могут «залечь в берлогу» на весь период пандемии. Он озвучил свод правил по предупреждению заболевания:

  • Носите медицинские маски;
  • Чаще мойте руки;
  • Протирайте поверхности спиртовыми салфетками;
  • Почистите смартфоны;
  • Промывайте нос и горло морской водой;
  • Замените макароны овощами, а кофе — чаем с лимоном;
  • Принимайте дополнительные витамины;
  • Проветривайте помещение и увлажняйте воздух;
  • Избегайте мест скопления людей.

По мнению специалиста, эти несложные правила помогут уберечься от эпидемии свиного гриппа. Он, по словам Тарасова, отличается резким поднятием температуры и тяжелым течением болезни. Температура поднимается сразу высокая, до 39 градусов и выше, начинается ломота в теле, характерная мышечная боль, головная боль. При этом насморк и чиханье не характерны для гриппа, проявится они могут спустя несколько дней болезни.

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал, как защититься от свиного гриппа. В беседе с URA.RU медик выделил ряд способов профилактики заболевания. «Профилактика гриппа скорее приятная: полноценное питание, овощи и фрукты, а также мед и брусника. А самое эффективное средство — сделать прививку. Тогда течение болезни будет переноситься легче», — рассказал URA.RU Тарасов. По словам экс-министра, сейчас многие не могут «залечь в берлогу» на весь период пандемии. Он озвучил свод правил по предупреждению заболевания: По мнению специалиста, эти несложные правила помогут уберечься от эпидемии свиного гриппа. Он, по словам Тарасова, отличается резким поднятием температуры и тяжелым течением болезни. Температура поднимается сразу высокая, до 39 градусов и выше, начинается ломота в теле, характерная мышечная боль, головная боль. При этом насморк и чиханье не характерны для гриппа, проявится они могут спустя несколько дней болезни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...