В Екатеринбурге задержали ОПГ черных лесорубов

В Екатеринбурге задержали ОПГ, которая занималась незаконным вывозом лес Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Транспортные полицейские Екатеринбурга задержали группу лиц, которые занимались незаконным вывозом леса с территории РФ в Казахстан. Сумма причиненного ущерба составила более 15 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

«Транспортными полицейскими установлено, что задержанные мужчины, 1991, 1970 и 1977 годов рождения, по предварительному сговору незаконно вывозили лес с территории РФ в Казахстан. Установлено 86 фактов перевозки леса через границу на 1500 кубометра, сумма причиненного ущерба составила 15 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе УТ МВД.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по пунктам «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда». В настоящее время избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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