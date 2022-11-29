Выходцы из ОПГ экс-вора в законе Трофы создали криминальную схему обмана бизнесменов

Екатеринбургский авторитет (известен как Бухгалтер), деятельность которого связывают с группировкой бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофа), создал криминальную схему обмана бизнесменов, на которой вместе с соратниками получил миллионы рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования. Авторитета не могут отправить за решетку в течение двух лет.
«Бухгалтера и его подельников считают авторами многих крупных криминальных схем, которые они проворачивали с предпринимателями. Чаще всего они работали по простому алгоритму. Предлагали купить кабельную продукцию по цене ниже рыночной, говорили, что после работ залежались остатки, и надо их как-то реализовать. Когда доверчивые дельцы соглашались, Бухгалтер и компания просто забирали деньги, но никаких кабелей, конечно, после этого никто не видел», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что по подобной схеме бывшим соратникам Трофы удалось только за один эпизод обогатиться на 2,5 миллиона рублей. Однако были и другие способы нажиться на бизнесменах — в том числе, по версии следствия, махинации с продажей стройматериалов и металлов. «Более аккуратно авторитеты действовали с продажей лесоматериалов — обещали привезти товар первого сорта, но на деле это были опилки, всякий мусор. Но хитрость в том, что некачественный товар — это не уголовная, а арбитражная ответственность», — отметил инсайдер.
По его словам, дело Бухгалтера пытаются рассмотреть на протяжении двух лет, пока предполагаемый мошенник, как и его соратники, находится на свободе. За это время в суд приводили около 50 свидетелей, рассказавших детали криминальной схемы. Информация подтверждается данными из картотеки суда.
По версии источника, Бухгалтер напрямую связан с другим приближенным Трофы — Ильей Р., который обвиняется в краже пяти миллионов у торговавшего сладостями бизнесмена Евгения Пономарева. Криминальный авторитет пытается уйти от ответственности, используя для этого юридические уловки.
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Екатеринбургский авторитет (известен как Бухгалтер), деятельность которого связывают с группировкой бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофа), создал криминальную схему обмана бизнесменов, на которой вместе с соратниками получил миллионы рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования. Авторитета не могут отправить за решетку в течение двух лет. «Бухгалтера и его подельников считают авторами многих крупных криминальных схем, которые они проворачивали с предпринимателями. Чаще всего они работали по простому алгоритму. Предлагали купить кабельную продукцию по цене ниже рыночной, говорили, что после работ залежались остатки, и надо их как-то реализовать. Когда доверчивые дельцы соглашались, Бухгалтер и компания просто забирали деньги, но никаких кабелей, конечно, после этого никто не видел», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что по подобной схеме бывшим соратникам Трофы удалось только за один эпизод обогатиться на 2,5 миллиона рублей. Однако были и другие способы нажиться на бизнесменах — в том числе, по версии следствия, махинации с продажей стройматериалов и металлов. «Более аккуратно авторитеты действовали с продажей лесоматериалов — обещали привезти товар первого сорта, но на деле это были опилки, всякий мусор. Но хитрость в том, что некачественный товар — это не уголовная, а арбитражная ответственность», — отметил инсайдер. По его словам, дело Бухгалтера пытаются рассмотреть на протяжении двух лет, пока предполагаемый мошенник, как и его соратники, находится на свободе. За это время в суд приводили около 50 свидетелей, рассказавших детали криминальной схемы. Информация подтверждается данными из картотеки суда. По версии источника, Бухгалтер напрямую связан с другим приближенным Трофы — Ильей Р., который обвиняется в краже пяти миллионов у торговавшего сладостями бизнесмена Евгения Пономарева. Криминальный авторитет пытается уйти от ответственности, используя для этого юридические уловки.