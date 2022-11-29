Выходцы из ОПГ экс-вора в законе Трофы создали криминальную схему обмана бизнесменов

30 ноября 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Авторитет Бухгалтер забирал деньги у бизнесменов и отказывался отдавать им товар Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Екатеринбургский авторитет (известен как Бухгалтер), деятельность которого связывают с группировкой бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофа), создал криминальную схему обмана бизнесменов, на которой вместе с соратниками получил миллионы рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования. Авторитета не могут отправить за решетку в течение двух лет. Новость по теме Люди экс-вора в законе Трофы ограбили в Екатеринбурге бизнесмена. Видео «Бухгалтера и его подельников считают авторами многих крупных криминальных схем, которые они проворачивали с предпринимателями. Чаще всего они работали по простому алгоритму. Предлагали купить кабельную продукцию по цене ниже рыночной, говорили, что после работ залежались остатки, и надо их как-то реализовать. Когда доверчивые дельцы соглашались, Бухгалтер и компания просто забирали деньги, но никаких кабелей, конечно, после этого никто не видел», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что по подобной схеме бывшим соратникам Трофы удалось только за один эпизод обогатиться на 2,5 миллиона рублей. Однако были и другие способы нажиться на бизнесменах — в том числе, по версии следствия, махинации с продажей стройматериалов и металлов. «Более аккуратно авторитеты действовали с продажей лесоматериалов — обещали привезти товар первого сорта, но на деле это были опилки, всякий мусор. Но хитрость в том, что некачественный товар — это не уголовная, а арбитражная ответственность», — отметил инсайдер. По его словам, дело Бухгалтера пытаются рассмотреть на протяжении двух лет, пока предполагаемый мошенник, как и его соратники, находится на свободе. За это время в суд приводили около 50 свидетелей, рассказавших детали криминальной схемы. Информация подтверждается данными из картотеки суда. По версии источника, Бухгалтер напрямую связан с другим приближенным Трофы — Ильей Р., который обвиняется в краже пяти миллионов у торговавшего сладостями бизнесмена Евгения Пономарева. Криминальный авторитет пытается уйти от ответственности, используя для этого юридические уловки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский авторитет (известен как Бухгалтер), деятельность которого связывают с группировкой бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофа), создал криминальную схему обмана бизнесменов, на которой вместе с соратниками получил миллионы рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования. Авторитета не могут отправить за решетку в течение двух лет. «Бухгалтера и его подельников считают авторами многих крупных криминальных схем, которые они проворачивали с предпринимателями. Чаще всего они работали по простому алгоритму. Предлагали купить кабельную продукцию по цене ниже рыночной, говорили, что после работ залежались остатки, и надо их как-то реализовать. Когда доверчивые дельцы соглашались, Бухгалтер и компания просто забирали деньги, но никаких кабелей, конечно, после этого никто не видел», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что по подобной схеме бывшим соратникам Трофы удалось только за один эпизод обогатиться на 2,5 миллиона рублей. Однако были и другие способы нажиться на бизнесменах — в том числе, по версии следствия, махинации с продажей стройматериалов и металлов. «Более аккуратно авторитеты действовали с продажей лесоматериалов — обещали привезти товар первого сорта, но на деле это были опилки, всякий мусор. Но хитрость в том, что некачественный товар — это не уголовная, а арбитражная ответственность», — отметил инсайдер. По его словам, дело Бухгалтера пытаются рассмотреть на протяжении двух лет, пока предполагаемый мошенник, как и его соратники, находится на свободе. За это время в суд приводили около 50 свидетелей, рассказавших детали криминальной схемы. Информация подтверждается данными из картотеки суда. По версии источника, Бухгалтер напрямую связан с другим приближенным Трофы — Ильей Р., который обвиняется в краже пяти миллионов у торговавшего сладостями бизнесмена Евгения Пономарева. Криминальный авторитет пытается уйти от ответственности, используя для этого юридические уловки.