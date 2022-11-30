В ЯНАО не могут продать кафе-пекарню

Готовый бизнес выставлен на продажу в феврале 2022 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В торгово-развлекательном центре Нового Уренгоя (ЯНАО) на протяжении десяти месяцев не могут продать кафе-пекарню «Поль-Бейкери». Объявление о продаже размещено на сайте Avito с пометкой «Срочно».

«Вашему вниманию к продаже предлагается действующее кафе — пекарня „Поль-Бейкери“. Данное предприятие успешно работает и существует с 2014 года со дня открытия ТРЦ „Солнечный“ в Новом Уренгое и является лучшей пекарней французской выпечки и итальянской пасты региона по разным оценкам жителей и гостей города, а также надзорных органов Роспотребнадзор», — говорится в объявлении.

В объявлении отмечается, что есть также предложения об открытии подобных точек в других ТЦ и в новом терминале аэропорта. Стоимость готового бизнеса 5 миллионов рублей.

Агентству продавец Алексей Кардопольцев рассказал, что бизнес продается по причине переезда в другой город. «Продаю, потому что переезжаю в Екатеринбург. На продажу выставил в феврале, уже скидку сделал с 6,5 до 5 миллионов рублей», — уточнил Кардопольцев.

Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели в ТРЦ «Солнечный» массово продают свой бизнес. Это связано с переездом и проживанием в других городах.