В одном из ТЦ ЯНАО массово продают бизнес

В Новом Уренгое (ЯНАО), в ТЦ «Солнечный» предприниматели массово продают свой бизнес. Объявления о продаже размещены на информационном сайте «Avito».
«В связи с переездом в другой город приходится продавать. Не особо легко дистанционно вести бизнес, следить за персоналом, набирать новых людей, из-за этого возникают некие трудности. Мы готовы помогать ближайшие пару месяцев: объяснить, показать, настроить оборудование. Окупаемость быстрая, за это можно не переживать», — рассказал хозяин «Страйкбольного тира», объявление которого размещено на «Avito».
Также агентство связалось и с другими продавцами, которые тоже выставили объявление о продаже действующего бизнеса. «В данный момент я нахожусь в другом городе, поэтому не могу вести кафе-пекарню в Новом Уренгое», — сообщил руководитель «Поль Бейкери».
Помимо этого, в ТЦ продают точку с игровыми автоматами. «Причина продажи — смена режима работы, попросту нехватка времени и желания нет. Возможна продажа самих автоматов», — написано в объявлении продавца.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) хозяйка скандального кафе «Виктория» решила продать свой бизнес и уехать в Тюмень. Стоимость покупки 30 миллионов рублей, но арендовать можно за 400 тысяч рублей, с дальнейшим выкупом.
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