Тюменские чиновники на пенсии получат страховки за счет бюджета

Вышедшим на пенсию чиновникам полагаются полисы ДМС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент здравоохранения Тюменской области потратит более 15 млн рублей на покупку полисов ДМС для государственных гражданских служащих правительства региона, вышедших на пенсию. Тендер размещен на сайте госзакупок. За год воспользоваться медуслугами VIP-уровня смогут 1 330 человек.

«Оказание услуг добровольного медицинского страхования государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Тюменской области, вышедших на пенсию. Начальная цена — 15,4 млн рублей. Количество застрахованных — 1 330 человек», — говорится в документах закупки, заявленной депздравом региона.

Страхование пенсионеров-чиновников будет длиться год. За этот период победитель тендера обязуется предоставить им услуги на общую сумму в 199,5 млн рублей (страховая сумма). Причем их набор будет шире, чем тот, что положен по полисам ОМС, а уровень — выше.

Медпомощь пенсионерам правительства полагается при острых состояниях, обострении хронических болезней, травмах или отравлениях. Их будут принимать гинекологи, аллергологи, гастроэнтерологи, кардиологи, психиатры, онкологи и другие узкие специалисты. В ограниченных количествах доступны иммунотерапия и аппаратное лечение. Предусмотрены выезды медиков на дом, широкий спектр стоматологических услуг и анализов, а также помещение в дневной стационар.

Ранее URA.RU писало, что власти оплатят полисы ДМС сотрудникам «Центра информационных технологий» правительства. Однако в «пакет» медпомощи не вошли услуги косметологов и пластических хирургов.