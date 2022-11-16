Айтишникам тюменских властей оплатят медполисы VIP-уровня

Власти оплатят сотрудникам «Центра информационных технологий Тюменской области» полисы ДМС, по которым они смогут получать медпомощь без очередей и по более высокому классу услуг, нежели рядовые граждане. Соответствующий контракт размещен на сайте госзакупок.
«Оказание услуг добровольного медицинского страхования. Начальная цена — 1 937 500 рублей. Страхователь — „Центр информационных технологий Тюменской области“. Страховщик должен обеспечить условия предоставления медуслуг более высокого уровня по сравнению с оказанием бесплатной медицинской помощи», — говорится в документах, размещенных управлением госзакупок Тюменской области.
По оплаченным полисам сотрудникам ЦИТТО будут доступны услуги врачей более чем 40 специальностей, массажи и физиолечение, реставрация зубов и другие стоматологические услуги, выдача лекарств. Обслуживаться они смогут в не менее чем 80 клиниках в Тюмени. При необходимости, доктора будут выезжать к застрахованным на дом.
Есть и исключения, по которым владельцы полисов не смогут получить предоплаченную помощь. К ним относятся операции по смене пола, пластическая хирургия, косметология, процедуры по коррекции веса, а также аборты без медпоказаний и экспериментальная медицина.
«Центр информационных технологий Тюменской области» занимается технической поддержкой деятельности властей региона. Сотрудники учреждения следят за сайтами правительства и организуют прямые трансляции выступлений губернатора. Ранее URA.RU писало, что директор Центра Артур Усманов зарабатывает больше, чем мэры тюменских городов.
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