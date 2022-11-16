Айтишникам тюменских властей оплатят медполисы VIP-уровня

17 ноября 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Сисадминов правительства будут лечить на более высоком уровне, чем обычных тюменцев Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти оплатят сотрудникам «Центра информационных технологий Тюменской области» полисы ДМС, по которым они смогут получать медпомощь без очередей и по более высокому классу услуг, нежели рядовые граждане. Соответствующий контракт размещен на сайте госзакупок. «Оказание услуг добровольного медицинского страхования. Начальная цена — 1 937 500 рублей. Страхователь — „Центр информационных технологий Тюменской области“. Страховщик должен обеспечить условия предоставления медуслуг более высокого уровня по сравнению с оказанием бесплатной медицинской помощи», — говорится в документах, размещенных управлением госзакупок Тюменской области. По оплаченным полисам сотрудникам ЦИТТО будут доступны услуги врачей более чем 40 специальностей, массажи и физиолечение, реставрация зубов и другие стоматологические услуги, выдача лекарств. Обслуживаться они смогут в не менее чем 80 клиниках в Тюмени. При необходимости, доктора будут выезжать к застрахованным на дом. Есть и исключения, по которым владельцы полисов не смогут получить предоплаченную помощь. К ним относятся операции по смене пола, пластическая хирургия, косметология, процедуры по коррекции веса, а также аборты без медпоказаний и экспериментальная медицина. «Центр информационных технологий Тюменской области» занимается технической поддержкой деятельности властей региона. Сотрудники учреждения следят за сайтами правительства и организуют прямые трансляции выступлений губернатора. Ранее URA.RU писало, что директор Центра Артур Усманов зарабатывает больше, чем мэры тюменских городов.

Власти оплатят сотрудникам «Центра информационных технологий Тюменской области» полисы ДМС, по которым они смогут получать медпомощь без очередей и по более высокому классу услуг, нежели рядовые граждане. Соответствующий контракт размещен на сайте госзакупок. «Оказание услуг добровольного медицинского страхования. Начальная цена — 1 937 500 рублей. Страхователь — „Центр информационных технологий Тюменской области“. Страховщик должен обеспечить условия предоставления медуслуг более высокого уровня по сравнению с оказанием бесплатной медицинской помощи», — говорится в документах, размещенных управлением госзакупок Тюменской области. По оплаченным полисам сотрудникам ЦИТТО будут доступны услуги врачей более чем 40 специальностей, массажи и физиолечение, реставрация зубов и другие стоматологические услуги, выдача лекарств. Обслуживаться они смогут в не менее чем 80 клиниках в Тюмени. При необходимости, доктора будут выезжать к застрахованным на дом. Есть и исключения, по которым владельцы полисов не смогут получить предоплаченную помощь. К ним относятся операции по смене пола, пластическая хирургия, косметология, процедуры по коррекции веса, а также аборты без медпоказаний и экспериментальная медицина. «Центр информационных технологий Тюменской области» занимается технической поддержкой деятельности властей региона. Сотрудники учреждения следят за сайтами правительства и организуют прямые трансляции выступлений губернатора. Ранее URA.RU писало, что директор Центра Артур Усманов зарабатывает больше, чем мэры тюменских городов.