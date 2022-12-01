Минобороны РФ: в Россию вернулись пленные с Украины

На Родину были возращены 50 российских военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих. В плену им грозила смертельная опасность», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что 1 декабря Россия и Украина проведут обмен военнопленными по формуле 50 на 50. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что необходимо провести обмен пленными по формуле всех на всех. Разбор этой формулы провело агентство «Ридус».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
На Родину были возращены 50 российских военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ. «1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих. В плену им грозила смертельная опасность», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что 1 декабря Россия и Украина проведут обмен военнопленными по формуле 50 на 50. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что необходимо провести обмен пленными по формуле всех на всех. Разбор этой формулы провело агентство «Ридус».