Путин пообещал сделать все для поддержки жителей новых территорий РФ

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Путин назвал жителей присоединенных территорий «нашими людьми» Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Россия должна сделать все для того, чтобы поддержать жителей территорий Донбасса, вошедших в состав Российской Федерации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«[Жители ДНР и ДНР] это наши люди. Мы должны сделать все, чтобы их поддержать», — заявил Путин в ходе встречи с участниками II Конгресса молодых ученых. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Кроме того, президент пообещал ввести грантовую поддержку университетов Донбасса.

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Россия должна сделать все для того, чтобы поддержать жителей территорий Донбасса, вошедших в состав Российской Федерации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «[Жители ДНР и ДНР] это наши люди. Мы должны сделать все, чтобы их поддержать», — заявил Путин в ходе встречи с участниками II Конгресса молодых ученых. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Кроме того, президент пообещал ввести грантовую поддержку университетов Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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