Путин пообещал сделать все для поддержки жителей новых территорий РФ

Путин назвал жителей присоединенных территорий «нашими людьми»
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
Россия должна сделать все для того, чтобы поддержать жителей территорий Донбасса, вошедших в состав Российской Федерации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«[Жители ДНР и ДНР] это наши люди. Мы должны сделать все, чтобы их поддержать», — заявил Путин в ходе встречи с участниками II Конгресса молодых ученых. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Кроме того, президент пообещал ввести грантовую поддержку университетов Донбасса.