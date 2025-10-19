Сальмонеллез, рвота с кровью и сотни жалоб: новые подробности массового отравления в Бурятии

В Бурятии с признаками отравления в больницы были доставлены 40 человек Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Улан-Удэ (Бурятия) число пострадавших от массового отравления увеличилось до 49 человек, из них 40 находятся в больницах, включая 22 детей. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

По данным властей, вспышка острой кишечной инфекции связана с готовой продукцией компании «Восток», реализуемой в магазинах сети «Николаевский». Медики рекомендуют всем, кто употреблял шаурму или онигири из этой сети и почувствовал недомогание, немедленно обратиться к врачу. В этом материале URA.RU приводит новые подробности инцидента.

У троих человек диагностировали сальмонеллез

В Бурятии у троих человек диагностировали сальмонеллез после массового отравления острой кишечной инфекции. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем telegram-канале. Он отметил, что медики работают в усиленном режиме.

В Республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно перепрофилированы койки, весь персонал задействован, и все пациенты получают необходимую помощь. Состояние больных находится под постоянным контролем врачей. Цыденов призвал жителей быть внимательнее к выбору мест покупки готовой продукции, особенно когда речь идет о детях. Принимаются все меры для локализации инфекции.

У одной из пострадавших началась рвота с кровью

Жительнице Улан-Удэ спустя два часа после того, она как съела онигири, стало плохо, а позднее открылось кровотечение с рвотой. По ее словам, после появления первых симптомов муж быстро отвез ее и ребенка домой, где ей вызвали скорую помощь. Медики доставили женщину в инфекционное отделение только к полуночи.

По данным telegram-канал Babr Mash, местные жители неоднократно жаловались на качество продуктов в магазинах «Николаевский». По их словам, покупатели сталкивались с испорченными салатами и протухшей рыбой. Некоторые жители возвращали некачественные продукты, однако сеть продолжала их реализовывать. Сейчас женщина связалась с адвокатом, планирует идти в суд.

Другой потребовал компенсации

Житель Бурятии, пострадавший после употребления бургера из сети магазинов «Никольский», сообщил о намерении получить компенсацию за причиненный вред здоровью. Об этом сообщает издание aif.ru. Потерпевший пояснил, что через несколько часов после приема пищи у него появились выраженные признаки отравления. Симптомы проявились в виде диареи и сильной рвоты, которые удалось купировать только после вмешательства бригады скорой помощи.

Продукцию «Востока» убрали с полок магазина, а цех временно закрыли

В Улан-Удэ убрали с полок продукцию компании «Восток» из-за массового отравления покупателей, пишет ТАСС. Кроме того, по решению Роспотребнадзора, также была приостановлена деятельность цеха, который производил испорченную продукцию.

По данным ведомства, при проверке предприятия были выявлены многочисленные нарушения. Таким образом, на фоне выявленных несоответствий санитарным требованиям по итогам плановой инспекции, было принято соответствующее решение.

Власти опровергли информацию об отравлении детей в лагере

Министерство образования и науки Республики Бурятия опровергло сообщения о массовом отравлении и вспышке острой кишечной инфекции в детском санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор». Официальное заявление опубликовано на сайте ведомства. По данным министерства, информация о заболевших, распространенная в отдельных СМИ и социальных сетях, не соответствует действительности. В министерстве подчеркнули, что в лагере не зафиксировано ни одного случая инфекционного заболевания среди детей или сотрудников.

Это не первый случай отравления

Еда, купленная в сети магазинов «Николаевский» в Улан-Удэ, уже становилась причиной отравления. Информация об этом появилась в telegram-канале SHOT. Уточняется, что местные жители уже несколько месяцев жалуются на качество продукции в этих магазинах, но реакции со стороны владельцев не последовало.

По словам местной жительницы, она два дня назад отравилась морковным салатом со свиными ушками и фунчозой. Только спустя несколько дней ей стало лучше. Также, по данным источника, к медикам обращались и другие покупатели, отравившиеся разными блюдами из «Николаевского».

Глава региона держит ситуацию на контроле