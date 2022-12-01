Мэр Донецка доложил об обстреле администрации города 02 декабря 2022 в 00:15 Размер текста - 17 + При обстреле в Донецке вновь пострадало здание мэрии Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецке в результате обстрела пострадало здание мэрии. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «Снова пострадало здание городской администрации. Также очевидцы сообщают о перебитом газопроводе и поврежденных снарядами фашистов гражданских автомобилях», — написал глава города. В результате обстрела погиб сотрудник МЧС ДНР, сообщает РИА Новости. На месте работают экстренные службы. Российские военные с 24 февраля проводят специальную военную операцию на территории Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее основная цель — спасение мирных жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов. В Донецке в результате обстрела пострадало здание мэрии. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «Снова пострадало здание городской администрации. Также очевидцы сообщают о перебитом газопроводе и поврежденных снарядами фашистов гражданских автомобилях», — написал глава города. В результате обстрела погиб сотрудник МЧС ДНР, сообщает РИА Новости. На месте работают экстренные службы. Российские военные с 24 февраля проводят специальную военную операцию на территории Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее основная цель — спасение мирных жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям