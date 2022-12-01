01 декабря 2022

Мэр Донецка доложил об обстреле администрации города

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Обстрел Городской администрации. Донецк, донецк, разрушения, разрушение, обстрел, последствия обстрела
При обстреле в Донецке вновь пострадало здание мэрии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Донецке в результате обстрела пострадало здание мэрии. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Снова пострадало здание городской администрации. Также очевидцы сообщают о перебитом газопроводе и поврежденных снарядами фашистов гражданских автомобилях», — написал глава города.

В результате обстрела погиб сотрудник МЧС ДНР, сообщает РИА Новости. На месте работают экстренные службы.

Российские военные с 24 февраля проводят специальную военную операцию на территории Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее основная цель — спасение мирных жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов.

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В Донецке в результате обстрела пострадало здание мэрии. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «Снова пострадало здание городской администрации. Также очевидцы сообщают о перебитом газопроводе и поврежденных снарядами фашистов гражданских автомобилях», — написал глава города. В результате обстрела погиб сотрудник МЧС ДНР, сообщает РИА Новости. На месте работают экстренные службы. Российские военные с 24 февраля проводят специальную военную операцию на территории Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее основная цель — спасение мирных жителей ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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