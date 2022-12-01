Франция и США отказались принуждать Украину к скорейшим переговорам с РФ

02 декабря 2022 в 01:48 Размер текста - 17 +

Киев должен самостоятельно выбрать условия и момент для переговоров, заявил Макрон Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Франции и США не будут принуждать Украину к началу переговоров с Россией. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе конференции с президентом США Джо Байденом. «Мы никогда не будем давить на Украину с тем, чтобы она пошла на компромисс, который будет для нее неприемлем», — рассказал Макрон. Он добавил, что Киев должен самостоятельно выбрать условия и момент для переговоров. Трансляцию переговоров вел Елисейский дворец в соцсети Twitter. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Страны неоднократно пытались урегулировать вопрос мирным путем, но не пришли к единому согласию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры между Москвой и Киевом невозможны из-за их отрицания украинской стороной.

Власти Франции и США не будут принуждать Украину к началу переговоров с Россией. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе конференции с президентом США Джо Байденом. «Мы никогда не будем давить на Украину с тем, чтобы она пошла на компромисс, который будет для нее неприемлем», — рассказал Макрон. Он добавил, что Киев должен самостоятельно выбрать условия и момент для переговоров. Трансляцию переговоров вел Елисейский дворец в соцсети Twitter. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Страны неоднократно пытались урегулировать вопрос мирным путем, но не пришли к единому согласию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры между Москвой и Киевом невозможны из-за их отрицания украинской стороной.