01 декабря 2022

Франция и США отказались принуждать Украину к скорейшим переговорам с РФ

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
Киев должен самостоятельно выбрать условия и момент для переговоров, заявил Макрон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Франции и США не будут принуждать Украину к началу переговоров с Россией. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе конференции с президентом США Джо Байденом.

«Мы никогда не будем давить на Украину с тем, чтобы она пошла на компромисс, который будет для нее неприемлем», — рассказал Макрон. Он добавил, что Киев должен самостоятельно выбрать условия и момент для переговоров. Трансляцию переговоров вел Елисейский дворец в соцсети Twitter.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Страны неоднократно пытались урегулировать вопрос мирным путем, но не пришли к единому согласию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры между Москвой и Киевом невозможны из-за их отрицания украинской стороной.

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Власти Франции и США не будут принуждать Украину к началу переговоров с Россией. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе конференции с президентом США Джо Байденом. «Мы никогда не будем давить на Украину с тем, чтобы она пошла на компромисс, который будет для нее неприемлем», — рассказал Макрон. Он добавил, что Киев должен самостоятельно выбрать условия и момент для переговоров. Трансляцию переговоров вел Елисейский дворец в соцсети Twitter. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Страны неоднократно пытались урегулировать вопрос мирным путем, но не пришли к единому согласию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры между Москвой и Киевом невозможны из-за их отрицания украинской стороной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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