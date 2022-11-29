В Кремле объяснили, почему переговоры с Киевом невозможны

В Кремле ответили, почему переговоры с Киевом невозможны и когда они могут возобновиться

29 ноября 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему невозможны переговоры с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возобновление мирных переговоров с Киевом невозможны. Их полностью отрицает украинская сторона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о позиции президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который назвал призывы к прекращению огня несерьезными. «Действительно, никакие переговоры невозможны. Их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается», — заявил Песков URA.RU. Представитель Кремля также добавил журналистам, что для возобновления переговоров нужна «политическая воля Киева». Кроме того, украинские власти должны быть готовы «обсуждать требования России, которые хорошо известны». Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что переговоры о мире в украинском конфликте вести сейчас нельзя. По его мнению, призывы к прекращению огня не серьезны, и это будет означать победу и правоту России.

Возобновление мирных переговоров с Киевом невозможны. Их полностью отрицает украинская сторона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о позиции президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который назвал призывы к прекращению огня несерьезными. «Действительно, никакие переговоры невозможны. Их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается», — заявил Песков URA.RU. Представитель Кремля также добавил журналистам, что для возобновления переговоров нужна «политическая воля Киева». Кроме того, украинские власти должны быть готовы «обсуждать требования России, которые хорошо известны». Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что переговоры о мире в украинском конфликте вести сейчас нельзя. По его мнению, призывы к прекращению огня не серьезны, и это будет означать победу и правоту России.