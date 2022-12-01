01 декабря 2022
30 ноября 2022

Токарям из Тюмени предлагают за работу в Приморье 280 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Токарь универсал IV разряда на предприятии «Синтез». Курган
Главным требованием к будущему сотруднику является опыт работы до трех лет Фото:

Тюменским токарям за вахту в Приморском крае предлагают зарплату до 280 тысяч рублей. Вакансия опубликована на платформе по поиску работы hh.ru.

«Вакансия: токарь-универсал. Вахта в Приморский край на машиностроительный завод. Обязанности: обработка корпусных деталей, тарелок, штоков. Зарплата от 250 до 280 тысяч рублей на руки», — сообщается в вакансии.

Вахта длится 60 дней. Главным требованием к будущему сотруднику является опыт работы до трех лет. Работодатель предоставит вахтовику бесплатное проживание, спецодежду и медицинский осмотр. Также за счет организация оплачивается проезд. В вакансии указано, что сотруднику, который приведет на работу друга, заплатят пять тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что на вахту в Норильск ищут тюменских электриков. За работу им готовы платить 250 тысяч рублей.

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Тюменским токарям за вахту в Приморском крае предлагают зарплату до 280 тысяч рублей. Вакансия опубликована на платформе по поиску работы hh.ru. «Вакансия: токарь-универсал. Вахта в Приморский край на машиностроительный завод. Обязанности: обработка корпусных деталей, тарелок, штоков. Зарплата от 250 до 280 тысяч рублей на руки», — сообщается в вакансии. Вахта длится 60 дней. Главным требованием к будущему сотруднику является опыт работы до трех лет. Работодатель предоставит вахтовику бесплатное проживание, спецодежду и медицинский осмотр. Также за счет организация оплачивается проезд. В вакансии указано, что сотруднику, который приведет на работу друга, заплатят пять тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на вахту в Норильск ищут тюменских электриков. За работу им готовы платить 250 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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