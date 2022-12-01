Токарям из Тюмени предлагают за работу в Приморье 280 тысяч рублей

02 декабря 2022 в 04:13 Размер текста - 17 +

Главным требованием к будущему сотруднику является опыт работы до трех лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменским токарям за вахту в Приморском крае предлагают зарплату до 280 тысяч рублей. Вакансия опубликована на платформе по поиску работы hh.ru. «Вакансия: токарь-универсал. Вахта в Приморский край на машиностроительный завод. Обязанности: обработка корпусных деталей, тарелок, штоков. Зарплата от 250 до 280 тысяч рублей на руки», — сообщается в вакансии. Вахта длится 60 дней. Главным требованием к будущему сотруднику является опыт работы до трех лет. Работодатель предоставит вахтовику бесплатное проживание, спецодежду и медицинский осмотр. Также за счет организация оплачивается проезд. В вакансии указано, что сотруднику, который приведет на работу друга, заплатят пять тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на вахту в Норильск ищут тюменских электриков. За работу им готовы платить 250 тысяч рублей.

Тюменским токарям за вахту в Приморском крае предлагают зарплату до 280 тысяч рублей. Вакансия опубликована на платформе по поиску работы hh.ru. «Вакансия: токарь-универсал. Вахта в Приморский край на машиностроительный завод. Обязанности: обработка корпусных деталей, тарелок, штоков. Зарплата от 250 до 280 тысяч рублей на руки», — сообщается в вакансии. Вахта длится 60 дней. Главным требованием к будущему сотруднику является опыт работы до трех лет. Работодатель предоставит вахтовику бесплатное проживание, спецодежду и медицинский осмотр. Также за счет организация оплачивается проезд. В вакансии указано, что сотруднику, который приведет на работу друга, заплатят пять тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на вахту в Норильск ищут тюменских электриков. За работу им готовы платить 250 тысяч рублей.