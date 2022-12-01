Курганских чиновников до конца года научат правильно общаться

Десятки сотрудников правительства региона до конца года улучшат навыки общения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудников правительства Курганской области научат правильной коммуникации. По итогу аукциона компания «Юнекомс Консалтинг» до конца года должна обучить работников госаппарата вежливому общению и навыкам делового письма, указано в проекте госконтракта, опубликованном в системе СБИС.

«Предметом настоящего контракта является оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих Курганской области по программе повышения квалификации „Совершенствование навыков эффективной коммуникации и делового письма“. Объем программы: 18 академических часов. Сроки оказания услуг: со дня заключения контракта до не позднее чем 20 декабря 2022 года», — указано в документе.

Изначально максимальная цена контракта составляла 49 тысяч рублей. Компания оценила свои услуги на 11 тысяч дешевле, предложив 38 тысяч рублей за организацию курсов. Всего навыки общения должны улучшить, исходя из условий контракта, 22 сотрудника регионального правительства.