01 декабря 2022

На оборонном заводе Перми свободна вакансия с зарплатой в 300 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Дубровского на Кыштымский радиозавод. Челябинск., токарь, рабочий
Работу с зарплатой в 300 тысяч предлагают токарю-револьверщику Фото:

Пермякам предлагают работу на оборонном предприятии, обещая зарплату от 310 тысяч рублей. Объявление с подробным описанием соответствующей вакансии опубликовано на сайте «Авито». Уточняется, что речь идет о двухмесячной вахте.

«На крупное оборонное предприятие в Пермский край требуется токарь-револьверщик. Требования — опыт работы, наличие квалификационного удостоверения. Рабочий день — вахта 60/30. График работы — шесть дней в неделю, 11-часовой рабочий день», — говорится в объявлении.

Как пояснила URA.RU ответившая на звонок по указанному в объявлении номеру девушка, оплата труда на заводе почасовая. Зарплата будет приходить дважды в месяц на банковскую карту. Уточнить, о каком предприятии идет речь, рекрутер затруднилась, пояснив лишь, что «сотрудник нужен на «Пермские Моторы».

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям на оборонном заводе в Иркутске с зарплатами в 140 тысяч рублей. Работать необходимо на производстве самолетов, которые предприятие выпускает для гражданской и военной авиации.

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Пермякам предлагают работу на оборонном предприятии, обещая зарплату от 310 тысяч рублей. Объявление с подробным описанием соответствующей вакансии опубликовано на сайте «Авито». Уточняется, что речь идет о двухмесячной вахте. «На крупное оборонное предприятие в Пермский край требуется токарь-револьверщик. Требования — опыт работы, наличие квалификационного удостоверения. Рабочий день — вахта 60/30. График работы — шесть дней в неделю, 11-часовой рабочий день», — говорится в объявлении. Как пояснила URA.RU ответившая на звонок по указанному в объявлении номеру девушка, оплата труда на заводе почасовая. Зарплата будет приходить дважды в месяц на банковскую карту. Уточнить, о каком предприятии идет речь, рекрутер затруднилась, пояснив лишь, что «сотрудник нужен на «Пермские Моторы». Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям на оборонном заводе в Иркутске с зарплатами в 140 тысяч рублей. Работать необходимо на производстве самолетов, которые предприятие выпускает для гражданской и военной авиации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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