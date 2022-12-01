На оборонном заводе Перми свободна вакансия с зарплатой в 300 тысяч

02 декабря 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Работу с зарплатой в 300 тысяч предлагают токарю-револьверщику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермякам предлагают работу на оборонном предприятии, обещая зарплату от 310 тысяч рублей. Объявление с подробным описанием соответствующей вакансии опубликовано на сайте «Авито». Уточняется, что речь идет о двухмесячной вахте. «На крупное оборонное предприятие в Пермский край требуется токарь-револьверщик. Требования — опыт работы, наличие квалификационного удостоверения. Рабочий день — вахта 60/30. График работы — шесть дней в неделю, 11-часовой рабочий день», — говорится в объявлении. Как пояснила URA.RU ответившая на звонок по указанному в объявлении номеру девушка, оплата труда на заводе почасовая. Зарплата будет приходить дважды в месяц на банковскую карту. Уточнить, о каком предприятии идет речь, рекрутер затруднилась, пояснив лишь, что «сотрудник нужен на «Пермские Моторы». Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям на оборонном заводе в Иркутске с зарплатами в 140 тысяч рублей. Работать необходимо на производстве самолетов, которые предприятие выпускает для гражданской и военной авиации.

Пермякам предлагают работу на оборонном предприятии, обещая зарплату от 310 тысяч рублей. Объявление с подробным описанием соответствующей вакансии опубликовано на сайте «Авито». Уточняется, что речь идет о двухмесячной вахте. «На крупное оборонное предприятие в Пермский край требуется токарь-револьверщик. Требования — опыт работы, наличие квалификационного удостоверения. Рабочий день — вахта 60/30. График работы — шесть дней в неделю, 11-часовой рабочий день», — говорится в объявлении. Как пояснила URA.RU ответившая на звонок по указанному в объявлении номеру девушка, оплата труда на заводе почасовая. Зарплата будет приходить дважды в месяц на банковскую карту. Уточнить, о каком предприятии идет речь, рекрутер затруднилась, пояснив лишь, что «сотрудник нужен на «Пермские Моторы». Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям на оборонном заводе в Иркутске с зарплатами в 140 тысяч рублей. Работать необходимо на производстве самолетов, которые предприятие выпускает для гражданской и военной авиации.