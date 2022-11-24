Оборонный завод зовет пермяков на работу, предлагая зарплату в 140 тысяч

Пермякам предлагают работу на производстве авиационной техники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям на оборонном заводе в Иркутске. Работать необходимо на производстве самолетов, которые предприятие выпускает для гражданской и военной авиации. Сотрудникам обещают зарплату в 140 тысяч рублей, сообщается в объявлениях, размещенных на сайте «Авито».

«Работа на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Вахта 60/30, 6-ти дневная рабочая неделя, 11-часовая смена. Официальное трудоустройство, все социальные гарантии. Проезд и проживание оплачивает предприятие. Заработная плата повременная: 380 рублей в час — дневные смены, 494 рублей в час — ночные смены. Выходит 108 — 140 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлениях.

Среди обязанностей указано умение работать по чертежам на фрезерных станках. Обязательное для трудоустройства условие — наличие как минимум трехлетнего опыта работы на предприятиях машиностроения или авиастроения.

Иркутский авиационный завод является российским производителем самолетов МС-21 и SSJ-100 для гражданской авиации. Также предприятие выпускает многофункциональные сверхманевренные истребители Су-30СМ и учебно-боевые самолеты Як-130. По данным сайта и группы завода в соцсети «ВКонтакте», в компании сейчас ведется активный набор инженеров и рабочих из разных регионов страны.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ведет набор рабочих на производство двигателей для самолетов московский оборонный завод «Салют», входящий в состав госкорпорации «Ростех». Новым сотрудникам на предприятии предлагают зарплаты в 200 тысяч рублей.