РБК: Минобороны РФ и «Роскосмос» заключили сделку на один рубль

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«Роскосмос» продал акции за один рубль Фото:

Минобороны РФ купило у госкорпорации «Роскосмос» 74% акций авиакомпании «Космос» за 1 рубль. Об этом сообщил гендиректор перевозчика Андрей Панкратов.

«Специальный летный отряд Минобороны приобрел у „Роскосмоса“ 74% акций авиакомпании „Космос“ за 1 рубль. Продажу авиакомпании в „Роскосмосе“ объяснили снижением загрузки перевозчика со стороны предприятий отрасли из-за „внешнеэкономических факторов“», — пишет РБК со ссылкой на Панкратова. Издание отмечает, что информацию подтвердили в пресс-службе «Роскосмоса». Минобороны РФ также перешли долги авиакомпании.

Представитель «Роскосмоса» сообщил, что для загрузки «Космоса» создали «проект коллаборации» с летным отрядом Минобороны, который позволяет удовлетворить потребности ракетно-космической отрасли Минобороны. Такой переход даст возможность для обновления флота, пишет РБК.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.

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Минобороны РФ купило у госкорпорации «Роскосмос» 74% акций авиакомпании «Космос» за 1 рубль. Об этом сообщил гендиректор перевозчика Андрей Панкратов. «Специальный летный отряд Минобороны приобрел у „Роскосмоса“ 74% акций авиакомпании „Космос“ за 1 рубль. Продажу авиакомпании в „Роскосмосе“ объяснили снижением загрузки перевозчика со стороны предприятий отрасли из-за „внешнеэкономических факторов“», — пишет РБК со ссылкой на Панкратова. Издание отмечает, что информацию подтвердили в пресс-службе «Роскосмоса». Минобороны РФ также перешли долги авиакомпании. Представитель «Роскосмоса» сообщил, что для загрузки «Космоса» создали «проект коллаборации» с летным отрядом Минобороны, который позволяет удовлетворить потребности ракетно-космической отрасли Минобороны. Такой переход даст возможность для обновления флота, пишет РБК. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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