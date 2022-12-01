01 декабря 2022

В Свердловской области десятки спасателей тушили крупный пожар на складе с мебелью. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Площадь пожара составила 1200 квадратных метров Фото:

В Асбесте (Свердловская область) ночью загорелся склад с пиломатериалами и мебелью. Общая площадь пожара составила больше 1000 квадратных метров. Его тушили 34 спасателя и 12 машин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале.

«Ночью 2 ноября на пульт пожарной охраны Асбеста поступило сообщение о пожаре на улице Заводской. На промышленной площадке происходит горение внутри склада. Горели пиломатериалы и деревянная продукция. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой помещений склада», — рассказали в МЧС.

Была угроза того, что огонь перекинется на соседние склады. На месте развернули оперативный штаб, а для подачи воды проложили две магистральные линии длинной 800 метров и километров. В итоге к 05:34 огнеборцы локализовали пожар на площади 1200 квадратных метров, а в 6:53 ликвидировали открытое горение. Сейчас продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

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В Асбесте (Свердловская область) ночью загорелся склад с пиломатериалами и мебелью. Общая площадь пожара составила больше 1000 квадратных метров. Его тушили 34 спасателя и 12 машин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале. «Ночью 2 ноября на пульт пожарной охраны Асбеста поступило сообщение о пожаре на улице Заводской. На промышленной площадке происходит горение внутри склада. Горели пиломатериалы и деревянная продукция. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой помещений склада», — рассказали в МЧС. Была угроза того, что огонь перекинется на соседние склады. На месте развернули оперативный штаб, а для подачи воды проложили две магистральные линии длинной 800 метров и километров. В итоге к 05:34 огнеборцы локализовали пожар на площади 1200 квадратных метров, а в 6:53 ликвидировали открытое горение. Сейчас продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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