В Свердловской области десятки спасателей тушили крупный пожар на складе с мебелью. Фото, видео

02 декабря 2022 в 09:19 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила 1200 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) ночью загорелся склад с пиломатериалами и мебелью. Общая площадь пожара составила больше 1000 квадратных метров. Его тушили 34 спасателя и 12 машин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале. «Ночью 2 ноября на пульт пожарной охраны Асбеста поступило сообщение о пожаре на улице Заводской. На промышленной площадке происходит горение внутри склада. Горели пиломатериалы и деревянная продукция. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой помещений склада», — рассказали в МЧС. Была угроза того, что огонь перекинется на соседние склады. На месте развернули оперативный штаб, а для подачи воды проложили две магистральные линии длинной 800 метров и километров. В итоге к 05:34 огнеборцы локализовали пожар на площади 1200 квадратных метров, а в 6:53 ликвидировали открытое горение. Сейчас продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

В Асбесте (Свердловская область) ночью загорелся склад с пиломатериалами и мебелью. Общая площадь пожара составила больше 1000 квадратных метров. Его тушили 34 спасателя и 12 машин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале. «Ночью 2 ноября на пульт пожарной охраны Асбеста поступило сообщение о пожаре на улице Заводской. На промышленной площадке происходит горение внутри склада. Горели пиломатериалы и деревянная продукция. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой помещений склада», — рассказали в МЧС. Была угроза того, что огонь перекинется на соседние склады. На месте развернули оперативный штаб, а для подачи воды проложили две магистральные линии длинной 800 метров и километров. В итоге к 05:34 огнеборцы локализовали пожар на площади 1200 квадратных метров, а в 6:53 ликвидировали открытое горение. Сейчас продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.