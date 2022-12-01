01 декабря 2022

Свердловский губернатор рассказал в «Сириусе», каких специалистов не хватает в регионе

Свердловский губернатор Куйвашев заявил, что в регионе не хватает педагогов, юристов и экономистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев считает, что детям необходима профориентация с раннего возраста

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признался, что в регионе присутствует нехватка педагогов, юристов и экономистов. Об этом он заявил на площадке конгресса молодых ученых в образовательном центре «Сириус».

«Для нашего региона, крайне важного индустриального центра, где работают около 14 тысяч промышленных предприятий, нужны, конечно, не только инженеры. Нужны педагоги, юристы, экономисты», — рассказал Куйвашев. При этом он подчеркнул, что в регионе нужно развивать не только профессиональное образование, но и профориентацию, чтобы дети с раннего возраста могли легче определяться с будущей профессией. Для решения этого вопроса в области уже стартовала программа «Уральская инженерная школа».

Также свердловский губернатор оценил стенд Уральского межрегионального НОЦа, где главе региона представили разработки исследователей Уральского федерального университета и УрО РАН. Речь идет о технологических проектах центра в области материаловедения и металлургии, водородной и смарт-энергетики, химических технологий.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признался, что в регионе присутствует нехватка педагогов, юристов и экономистов. Об этом он заявил на площадке конгресса молодых ученых в образовательном центре «Сириус». «Для нашего региона, крайне важного индустриального центра, где работают около 14 тысяч промышленных предприятий, нужны, конечно, не только инженеры. Нужны педагоги, юристы, экономисты», — рассказал Куйвашев. При этом он подчеркнул, что в регионе нужно развивать не только профессиональное образование, но и профориентацию, чтобы дети с раннего возраста могли легче определяться с будущей профессией. Для решения этого вопроса в области уже стартовала программа «Уральская инженерная школа». Также свердловский губернатор оценил стенд Уральского межрегионального НОЦа, где главе региона представили разработки исследователей Уральского федерального университета и УрО РАН. Речь идет о технологических проектах центра в области материаловедения и металлургии, водородной и смарт-энергетики, химических технологий.
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