Свердловский губернатор рассказал в «Сириусе», каких специалистов не хватает в регионе

Свердловский губернатор Куйвашев заявил, что в регионе не хватает педагогов, юристов и экономистов

02 декабря 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Куйвашев считает, что детям необходима профориентация с раннего возраста Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признался, что в регионе присутствует нехватка педагогов, юристов и экономистов. Об этом он заявил на площадке конгресса молодых ученых в образовательном центре «Сириус». «Для нашего региона, крайне важного индустриального центра, где работают около 14 тысяч промышленных предприятий, нужны, конечно, не только инженеры. Нужны педагоги, юристы, экономисты», — рассказал Куйвашев. При этом он подчеркнул, что в регионе нужно развивать не только профессиональное образование, но и профориентацию, чтобы дети с раннего возраста могли легче определяться с будущей профессией. Для решения этого вопроса в области уже стартовала программа «Уральская инженерная школа». Также свердловский губернатор оценил стенд Уральского межрегионального НОЦа, где главе региона представили разработки исследователей Уральского федерального университета и УрО РАН. Речь идет о технологических проектах центра в области материаловедения и металлургии, водородной и смарт-энергетики, химических технологий.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признался, что в регионе присутствует нехватка педагогов, юристов и экономистов. Об этом он заявил на площадке конгресса молодых ученых в образовательном центре «Сириус». «Для нашего региона, крайне важного индустриального центра, где работают около 14 тысяч промышленных предприятий, нужны, конечно, не только инженеры. Нужны педагоги, юристы, экономисты», — рассказал Куйвашев. При этом он подчеркнул, что в регионе нужно развивать не только профессиональное образование, но и профориентацию, чтобы дети с раннего возраста могли легче определяться с будущей профессией. Для решения этого вопроса в области уже стартовала программа «Уральская инженерная школа». Также свердловский губернатор оценил стенд Уральского межрегионального НОЦа, где главе региона представили разработки исследователей Уральского федерального университета и УрО РАН. Речь идет о технологических проектах центра в области материаловедения и металлургии, водородной и смарт-энергетики, химических технологий.