Власти Ярославской области хотят запустить авиарейс до Челябинска

Власти двух областей ведут переговоры о запуске авиамаршрута Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Власти Ярославской области ведут переговоры о запуске авиарейса до Челябинска. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Для развития маршрутной сети ведем переговоры с другими городами-миллионниками. Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Уфа — перспективные направления для деловых, транспортных и туристических связей», — написал Евраев в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что в настоящее время из Ярославля увеличили количество рейсов в Санкт-Петербург. Самолеты будут вылетать в Северную столицу три раза в неделю. По словам Евраева, направление востребовано, а в новогодние праздники спрос растет еще больше.

Глава региона добавил, что Ярославская область также входит в число популярных направлений у туристов. Власти делают все, чтобы повысить турпоток.

Из челябинского аэропорта осуществляются вылеты практически во всех направления. Исключение составляют 11 российских аэропортов юга и центральной части России.