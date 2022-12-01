01 декабря 2022

Власти Ярославской области хотят запустить авиарейс до Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
Власти двух областей ведут переговоры о запуске авиамаршрута Фото:

Власти Ярославской области ведут переговоры о запуске авиарейса до Челябинска. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Для развития маршрутной сети ведем переговоры с другими городами-миллионниками. Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Уфа — перспективные направления для деловых, транспортных и туристических связей», — написал Евраев в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что в настоящее время из Ярославля увеличили количество рейсов в Санкт-Петербург. Самолеты будут вылетать в Северную столицу три раза в неделю. По словам Евраева, направление востребовано, а в новогодние праздники спрос растет еще больше.

Глава региона добавил, что Ярославская область также входит в число популярных направлений у туристов. Власти делают все, чтобы повысить турпоток.

Из челябинского аэропорта осуществляются вылеты практически во всех направления. Исключение составляют 11 российских аэропортов юга и центральной части России.

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Власти Ярославской области ведут переговоры о запуске авиарейса до Челябинска. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. «Для развития маршрутной сети ведем переговоры с другими городами-миллионниками. Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Уфа — перспективные направления для деловых, транспортных и туристических связей», — написал Евраев в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что в настоящее время из Ярославля увеличили количество рейсов в Санкт-Петербург. Самолеты будут вылетать в Северную столицу три раза в неделю. По словам Евраева, направление востребовано, а в новогодние праздники спрос растет еще больше. Глава региона добавил, что Ярославская область также входит в число популярных направлений у туристов. Власти делают все, чтобы повысить турпоток. Из челябинского аэропорта осуществляются вылеты практически во всех направления. Исключение составляют 11 российских аэропортов юга и центральной части России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...