Экономист предрек Airbus проблемы из-за санкций в отношении «ВСМПО-Ависма»

«ВСМПО-Ависма» является основным поставщиком титана для отраслей судостроения и авиастроения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Официальный отказ Airbus от российского титана будет иметь последствия для компании. Также это может привести к серому экспорту, потому что заменить его Airbus вряд ли сможет в ближайшее время. Таким мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился экономист Константин Селянин.

«Думаю, что окольными путями российский титан все равно будет попадать в Airbus. Это будет серый экспорт. Отказ от российского титана требует определенной решимости, потому что надо помнить, что более 80% производится именно в России. И надо предполагать, что Airbus очень хорошо взвесил последствия», — поделился Селянин.

Негативно решение Airbus отразится и на самой корпорации «ВСМПО-Ависма», считает другой собеседник агентства, экономист Виталий Калугин. «Это градообразующее предприятия, а это значит, что каждый работающий на „ВСМПО-Ависма“ обеспечивает вторичными доходами как минимум трех, а то и четырех человек. Куда страшнее то, что Airbus может воспользоваться спадом в авиаперевозках и использовать это время для замены поставщика. Если это произойдет, то вернуться на рынок будет невозможно», — считает Калугин. В «ВСМПО-Ависма» воздержались от комментариев.

Ранее директор Airbus Defence & Space Майкл Шеллхорн заявил, что компания Airbus откажется от поставок титана из России в течение нескольких месяцев. Источники Reuters сообщали, что компания нарастила закупки в США и Японии.

Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В ответ на это многие западные страны стали вводить против РФ экономические и политические санкции.