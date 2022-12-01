Администрация Екатеринбурга решила не отказываться от новогодних развлечений

02 декабря 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Новогоднее представление в ледовом городе будет проходить дважды в день со 2 января Фото: Размик Закарян © URA.RU Мэрия Екатеринбурга все же не стала отказываться от новогодних мероприятий на площади 1905 года в канун 2023-го года. Для екатеринбуржцев администрация города подготовила новогоднее представление, которое будет проходить все январские праздники. Об этом журналистам во время брифинга рассказал начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. «Мы все-таки думаем, что неправильно совсем не проводить никаких мероприятий на территории ледового городка. Мы отказываемся от фейерверка, развлекательных форм, но раз у нас во всех театрах есть новогодние представления для детей, мы и в городке посчитали уместным сделать новогоднее представление», — заявил Марков. По его словам, развлекательное мероприятие предполагает рассказ об истории Екатеринбурга и будет включать в себя много интерактивного взаимодействия с аудиторией. «Все наши проекты следующего года связаны с публикацией исторических фактов, часть из них будет в сценарии представления», — подчеркнул Марков. Новогоднее шоу будет проходить на площади 1905 года в ледовом городке со 2 по 10 января 2023 года два раза в день. Время представления — в 14.00 и в 17.00. Ранее администрация Екатеринбурга отменила новогодний фейерверк и отказалась от торжественной церемонии открытия ледового городка на площади 1905 года. До сегодняшнего дня не было точно решено, будет ли во время новогодних каникул какая-либо развлекательная программа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Екатеринбурга все же не стала отказываться от новогодних мероприятий на площади 1905 года в канун 2023-го года. Для екатеринбуржцев администрация города подготовила новогоднее представление, которое будет проходить все январские праздники. Об этом журналистам во время брифинга рассказал начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. «Мы все-таки думаем, что неправильно совсем не проводить никаких мероприятий на территории ледового городка. Мы отказываемся от фейерверка, развлекательных форм, но раз у нас во всех театрах есть новогодние представления для детей, мы и в городке посчитали уместным сделать новогоднее представление», — заявил Марков. По его словам, развлекательное мероприятие предполагает рассказ об истории Екатеринбурга и будет включать в себя много интерактивного взаимодействия с аудиторией. «Все наши проекты следующего года связаны с публикацией исторических фактов, часть из них будет в сценарии представления», — подчеркнул Марков. Новогоднее шоу будет проходить на площади 1905 года в ледовом городке со 2 по 10 января 2023 года два раза в день. Время представления — в 14.00 и в 17.00. Ранее администрация Екатеринбурга отменила новогодний фейерверк и отказалась от торжественной церемонии открытия ледового городка на площади 1905 года. До сегодняшнего дня не было точно решено, будет ли во время новогодних каникул какая-либо развлекательная программа.