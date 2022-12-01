01 декабря 2022

Администрация Екатеринбурга решила не отказываться от новогодних развлечений

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Открытие ледового городка. Екатеринбург, ледовый городок
Новогоднее представление в ледовом городе будет проходить дважды в день со 2 января Фото:

Мэрия Екатеринбурга все же не стала отказываться от новогодних мероприятий на площади 1905 года в канун 2023-го года. Для екатеринбуржцев администрация города подготовила новогоднее представление, которое будет проходить все январские праздники. Об этом журналистам во время брифинга рассказал начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

«Мы все-таки думаем, что неправильно совсем не проводить никаких мероприятий на территории ледового городка. Мы отказываемся от фейерверка, развлекательных форм, но раз у нас во всех театрах есть новогодние представления для детей, мы и в городке посчитали уместным сделать новогоднее представление», — заявил Марков.

По его словам, развлекательное мероприятие предполагает рассказ об истории Екатеринбурга и будет включать в себя много интерактивного взаимодействия с аудиторией. «Все наши проекты следующего года связаны с публикацией исторических фактов, часть из них будет в сценарии представления», — подчеркнул Марков. Новогоднее шоу будет проходить на площади 1905 года в ледовом городке со 2 по 10 января 2023 года два раза в день. Время представления — в 14.00 и в 17.00.

Ранее администрация Екатеринбурга отменила новогодний фейерверк и отказалась от торжественной церемонии открытия ледового городка на площади 1905 года. До сегодняшнего дня не было точно решено, будет ли во время новогодних каникул какая-либо развлекательная программа.

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Мэрия Екатеринбурга все же не стала отказываться от новогодних мероприятий на площади 1905 года в канун 2023-го года. Для екатеринбуржцев администрация города подготовила новогоднее представление, которое будет проходить все январские праздники. Об этом журналистам во время брифинга рассказал начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. «Мы все-таки думаем, что неправильно совсем не проводить никаких мероприятий на территории ледового городка. Мы отказываемся от фейерверка, развлекательных форм, но раз у нас во всех театрах есть новогодние представления для детей, мы и в городке посчитали уместным сделать новогоднее представление», — заявил Марков. По его словам, развлекательное мероприятие предполагает рассказ об истории Екатеринбурга и будет включать в себя много интерактивного взаимодействия с аудиторией. «Все наши проекты следующего года связаны с публикацией исторических фактов, часть из них будет в сценарии представления», — подчеркнул Марков. Новогоднее шоу будет проходить на площади 1905 года в ледовом городке со 2 по 10 января 2023 года два раза в день. Время представления — в 14.00 и в 17.00. Ранее администрация Екатеринбурга отменила новогодний фейерверк и отказалась от торжественной церемонии открытия ледового городка на площади 1905 года. До сегодняшнего дня не было точно решено, будет ли во время новогодних каникул какая-либо развлекательная программа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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