В Екатеринбурге отменили новогодний фейерверк

Власти отказались от запуска фейерверка и торжественного открытия ледового городка в Новый год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга отменила новогодний фейерверк, а также отказалась от торжественной церемонии открытия ледового городка на площади 1905 года в канун 2023-го года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Предварительно, в этом году салюта и праздничной программы с открытием и закрытием городка не будет. Также неизвестно, будет ли во время новогодних каникул какая-то программа. Не хочется оставлять детей без праздника, окончательное решение будет принято в декабре, ближе к празднику», — рассказала заместитель начальника департамента информационной политики администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

Ранее главы некоторых городов предложили отменить новогодние мероприятия, при этом в аппарате президента называли такую идею преждевременной и непроработанной. В министерстве обороны также попросили регионы не отказываться от традиционного празднования Нового года.