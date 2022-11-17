17 ноября 2022

В Екатеринбурге отменили новогодний фейерверк

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Празднование Дня города. Челябинск , салют, фейерверк
Власти отказались от запуска фейерверка и торжественного открытия ледового городка в Новый год Фото:

Мэрия Екатеринбурга отменила новогодний фейерверк, а также отказалась от торжественной церемонии открытия ледового городка на площади 1905 года в канун 2023-го года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Предварительно, в этом году салюта и праздничной программы с открытием и закрытием городка не будет. Также неизвестно, будет ли во время новогодних каникул какая-то программа. Не хочется оставлять детей без праздника, окончательное решение будет принято в декабре, ближе к празднику», — рассказала заместитель начальника департамента информационной политики администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

Ранее главы некоторых городов предложили отменить новогодние мероприятия, при этом в аппарате президента называли такую идею преждевременной и непроработанной. В министерстве обороны также попросили регионы не отказываться от традиционного празднования Нового года.

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Мэрия Екатеринбурга отменила новогодний фейерверк, а также отказалась от торжественной церемонии открытия ледового городка на площади 1905 года в канун 2023-го года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Предварительно, в этом году салюта и праздничной программы с открытием и закрытием городка не будет. Также неизвестно, будет ли во время новогодних каникул какая-то программа. Не хочется оставлять детей без праздника, окончательное решение будет принято в декабре, ближе к празднику», — рассказала заместитель начальника департамента информационной политики администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян. Ранее главы некоторых городов предложили отменить новогодние мероприятия, при этом в аппарате президента называли такую идею преждевременной и непроработанной. В министерстве обороны также попросили регионы не отказываться от традиционного празднования Нового года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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