01 декабря 2022
30 ноября 2022

В ЯНАО построили пять новых котельных

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Мегион, трубы, котельная, тепло, отопление
Новые котельные введены в эксплуатацию в селах Мужи и Горки, в Антипаюте, в Газ-Сале, в Тарко-Сале и Красноселькупе Фото:

В отдаленных поселениях ЯНАО построили пять новых котельных. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

«Новые котельные введены в эксплуатацию в селах Мужи и Горки, в Антипаюте, в Газ-Сале, в Тарко-Сале, в Красноселькупе. В Ноябрьске построили одну блочно-модульную котельную, центральный тепловой пункт и магистральную тепловую сеть „НПГЭ-котельной КГВМ-100“», — сказано в сообщении.

Кроме этого, в информации указано, что в Пурпе и Харампуре Пуровского района оборудованы емкости для хранения дизельного топлива. Также в сообщении сказано, что на общеузловой котельной в Губкинском и центральном тепловом пункте №21 Салехарда проведено техническое перевооружение оборудования.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО отчитались о готовности муниципалитетов к зиме. Мэрии региона подготовили энергетическое оборудование и получили паспорта готовности к зиме.

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В отдаленных поселениях ЯНАО построили пять новых котельных. Об этом говорится на сайте регионального правительства. «Новые котельные введены в эксплуатацию в селах Мужи и Горки, в Антипаюте, в Газ-Сале, в Тарко-Сале, в Красноселькупе. В Ноябрьске построили одну блочно-модульную котельную, центральный тепловой пункт и магистральную тепловую сеть „НПГЭ-котельной КГВМ-100“», — сказано в сообщении. Кроме этого, в информации указано, что в Пурпе и Харампуре Пуровского района оборудованы емкости для хранения дизельного топлива. Также в сообщении сказано, что на общеузловой котельной в Губкинском и центральном тепловом пункте №21 Салехарда проведено техническое перевооружение оборудования. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО отчитались о готовности муниципалитетов к зиме. Мэрии региона подготовили энергетическое оборудование и получили паспорта готовности к зиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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