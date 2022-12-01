В ЯНАО построили пять новых котельных

В отдаленных поселениях ЯНАО построили пять новых котельных. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
«Новые котельные введены в эксплуатацию в селах Мужи и Горки, в Антипаюте, в Газ-Сале, в Тарко-Сале, в Красноселькупе. В Ноябрьске построили одну блочно-модульную котельную, центральный тепловой пункт и магистральную тепловую сеть „НПГЭ-котельной КГВМ-100“», — сказано в сообщении.
Кроме этого, в информации указано, что в Пурпе и Харампуре Пуровского района оборудованы емкости для хранения дизельного топлива. Также в сообщении сказано, что на общеузловой котельной в Губкинском и центральном тепловом пункте №21 Салехарда проведено техническое перевооружение оборудования.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО отчитались о готовности муниципалитетов к зиме. Мэрии региона подготовили энергетическое оборудование и получили паспорта готовности к зиме.
Подпишись на telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao