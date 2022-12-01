В Тюменском здравоохранении предсказывают кадровый голод

Чиновники из сферы тюменского здравоохранения опасаются сильной утечки кадров из государственных медучреждений в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к руководству областного департамента здравоохранения.
«Ковид, так или иначе, заканчивается. Наступает время прощания с иллюзиями. Заработные платы большинства врачей и медперсонала оставляют желать лучшего, а нагрузка колоссальная. Врачей не хватает, потому что утечка кадров уже сейчас ощутима. В депздраве, в обозримой перспективе, ожидают кадровый голод» — делится собеседник агентства.
Редакция направила запрос в областной департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области резко выросла заболеваемость ОРВИ. Это вызвало увеличение очередей в больницах региона.
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