01 декабря 2022
30 ноября 2022

В Тюменском здравоохранении предсказывают кадровый голод

© Служба новостей «URA.RU»
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В областном депздраве опасаются утечки кадров из государственных медучреждений Фото:

Чиновники из сферы тюменского здравоохранения опасаются сильной утечки кадров из государственных медучреждений в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к руководству областного департамента здравоохранения.

«Ковид, так или иначе, заканчивается. Наступает время прощания с иллюзиями. Заработные платы большинства врачей и медперсонала оставляют желать лучшего, а нагрузка колоссальная. Врачей не хватает, потому что утечка кадров уже сейчас ощутима. В депздраве, в обозримой перспективе, ожидают кадровый голод» — делится собеседник агентства.

Редакция направила запрос в областной департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области резко выросла заболеваемость ОРВИ. Это вызвало увеличение очередей в больницах региона.

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Чиновники из сферы тюменского здравоохранения опасаются сильной утечки кадров из государственных медучреждений в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к руководству областного департамента здравоохранения. «Ковид, так или иначе, заканчивается. Наступает время прощания с иллюзиями. Заработные платы большинства врачей и медперсонала оставляют желать лучшего, а нагрузка колоссальная. Врачей не хватает, потому что утечка кадров уже сейчас ощутима. В депздраве, в обозримой перспективе, ожидают кадровый голод» — делится собеседник агентства. Редакция направила запрос в областной департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области резко выросла заболеваемость ОРВИ. Это вызвало увеличение очередей в больницах региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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