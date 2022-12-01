В Тюменском здравоохранении предсказывают кадровый голод

02 декабря 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

В областном депздраве опасаются утечки кадров из государственных медучреждений Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чиновники из сферы тюменского здравоохранения опасаются сильной утечки кадров из государственных медучреждений в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к руководству областного департамента здравоохранения. «Ковид, так или иначе, заканчивается. Наступает время прощания с иллюзиями. Заработные платы большинства врачей и медперсонала оставляют желать лучшего, а нагрузка колоссальная. Врачей не хватает, потому что утечка кадров уже сейчас ощутима. В депздраве, в обозримой перспективе, ожидают кадровый голод» — делится собеседник агентства. Редакция направила запрос в областной департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области резко выросла заболеваемость ОРВИ. Это вызвало увеличение очередей в больницах региона.

Чиновники из сферы тюменского здравоохранения опасаются сильной утечки кадров из государственных медучреждений в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к руководству областного департамента здравоохранения. «Ковид, так или иначе, заканчивается. Наступает время прощания с иллюзиями. Заработные платы большинства врачей и медперсонала оставляют желать лучшего, а нагрузка колоссальная. Врачей не хватает, потому что утечка кадров уже сейчас ощутима. В депздраве, в обозримой перспективе, ожидают кадровый голод» — делится собеседник агентства. Редакция направила запрос в областной департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области резко выросла заболеваемость ОРВИ. Это вызвало увеличение очередей в больницах региона.