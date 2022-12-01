Автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил пенсионерку в Екатеринбурге. Видео

02 декабря 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

В причинах трагедии разбираются сотрудники ГАИ (архивное фото) Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска В Екатеринбурге автомобиль после аварии вылетел на тротуар и сбил стоявшую пенсионерку. От полученных травм 80-летняя женщина скончалась на месте, сообщили URA.RU в прокуратуре по Свердловской области. «На пересечении улиц Бакинских Комиссаров и Коммунистическая в результате столкновения на перекрестке двух машин — ВАЗ 2114 и Шевроле Круз — один из автомобилей вынесло на тротуар, где произошел наезд на пешехода-женщину», — говорится в сообщении ведомства. Как подтвердили агентству в пресс-службе городского ГАИ, 80-летняя женщина скончалась. Сейчас на месте аварии работают инспекторы. Также на контроль проведение доследственной проверки взяла прокуратура.

В Екатеринбурге автомобиль после аварии вылетел на тротуар и сбил стоявшую пенсионерку. От полученных травм 80-летняя женщина скончалась на месте, сообщили URA.RU в прокуратуре по Свердловской области. «На пересечении улиц Бакинских Комиссаров и Коммунистическая в результате столкновения на перекрестке двух машин — ВАЗ 2114 и Шевроле Круз — один из автомобилей вынесло на тротуар, где произошел наезд на пешехода-женщину», — говорится в сообщении ведомства. Как подтвердили агентству в пресс-службе городского ГАИ, 80-летняя женщина скончалась. Сейчас на месте аварии работают инспекторы. Также на контроль проведение доследственной проверки взяла прокуратура.