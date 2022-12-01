01 декабря 2022

Автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил пенсионерку в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП такси Челябинск, дтп
В причинах трагедии разбираются сотрудники ГАИ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге автомобиль после аварии вылетел на тротуар и сбил стоявшую пенсионерку. От полученных травм 80-летняя женщина скончалась на месте, сообщили URA.RU в прокуратуре по Свердловской области.

«На пересечении улиц Бакинских Комиссаров и Коммунистическая в результате столкновения на перекрестке двух машин — ВАЗ 2114 и Шевроле Круз — один из автомобилей вынесло на тротуар, где произошел наезд на пешехода-женщину», — говорится в сообщении ведомства.

Как подтвердили агентству в пресс-службе городского ГАИ, 80-летняя женщина скончалась. Сейчас на месте аварии работают инспекторы. Также на контроль проведение доследственной проверки взяла прокуратура.

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В Екатеринбурге автомобиль после аварии вылетел на тротуар и сбил стоявшую пенсионерку. От полученных травм 80-летняя женщина скончалась на месте, сообщили URA.RU в прокуратуре по Свердловской области. «На пересечении улиц Бакинских Комиссаров и Коммунистическая в результате столкновения на перекрестке двух машин — ВАЗ 2114 и Шевроле Круз — один из автомобилей вынесло на тротуар, где произошел наезд на пешехода-женщину», — говорится в сообщении ведомства. Как подтвердили агентству в пресс-службе городского ГАИ, 80-летняя женщина скончалась. Сейчас на месте аварии работают инспекторы. Также на контроль проведение доследственной проверки взяла прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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