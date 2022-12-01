В Екатеринбурге автомобиль после аварии вылетел на тротуар и сбил стоявшую пенсионерку. От полученных травм 80-летняя женщина скончалась на месте, сообщили URA.RU в прокуратуре по Свердловской области.
«На пересечении улиц Бакинских Комиссаров и Коммунистическая в результате столкновения на перекрестке двух машин — ВАЗ 2114 и Шевроле Круз — один из автомобилей вынесло на тротуар, где произошел наезд на пешехода-женщину», — говорится в сообщении ведомства.
Как подтвердили агентству в пресс-службе городского ГАИ, 80-летняя женщина скончалась. Сейчас на месте аварии работают инспекторы. Также на контроль проведение доследственной проверки взяла прокуратура.
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