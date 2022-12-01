Начальник полиции свердловского города уволился за неделю до конца большой проверки

По словам инсайдеров, Дмитрий Корчагин принял решение уйти после проверки высокопоставленных силовиков Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник межмуниципального отдела МВД Новой Ляли Дмитрий Корчагин ушел в отставку во время проведения большой проверки в ГУ МВД по Свердловской области. Уход на пенсию был плановым, но ускорен ревизией, сообщил URA.RU собеседник в главке.

«Корчагин уже написал рапорт и в ближайшее время покинет пост. Говорят, он планировал дослужить и после выхода на пенсию, но в последний момент принял решение уйти», — рассказал собеседник агентства. По его словам, ускоренная отставка Корчагина может быть связана с проходящей ревизией, которая, по планам, должна закончиться 10 декабря.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он подтвердил увольнение силовика, но отметил, что его уход не связан с ревизией в ведомстве. «Еще до прибытия проверяющих руководитель, о котором идет речь, проходил военно-врачебную комиссию в связи с выходом на заслуженный отдых», — сообщил полковник Горелых.

Ревизия в свердловском ГУ МВД началась 14 ноября. Делегацию возглавил генерал-майор Роман Зайцев, которого считают одним из самых суровых ревизоров МВД. 10 декабря, согласно планам, должны подвести итоги проверки и сделать вывод о происходящем в главке. По словам инсайдеров, после ревизии в ведомстве грядут массовые увольнения.