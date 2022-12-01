01 декабря 2022

В краевой парламент официально внесли кандидатуру нового «детского» омбудсмена

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Заседание Законодательного собрания Пермского края 17 июня 2021 г. Пермь, денисова светлана
Кандидатуру Денисовой на новый срок предложил губернатор Фото:

Группа депутатов внесла в законодательное собрание Пермского края проект постановления о назначении новым уполномоченным по правам ребенка Светланы Денисовой. Об этом сообщается в официальном telegram-канале парламента.

«Планируется, что проект постановления будет рассмотрен депутатами краевого парламента на следующем заседании», — говорится в сообщении. Оно состоится в январе.

Светлана Денисова занимает пост детского омбудсмена с 2017 года. Срок ее полномочий истек 30 ноября. Пока она работает в статусе «и.о.». Ее кандидатуру ранее согласовала уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. На ноябрьском заседании депутаты поддержали назначение омбудсменом Игоря Сапко.

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Группа депутатов внесла в законодательное собрание Пермского края проект постановления о назначении новым уполномоченным по правам ребенка Светланы Денисовой. Об этом сообщается в официальном telegram-канале парламента. «Планируется, что проект постановления будет рассмотрен депутатами краевого парламента на следующем заседании», — говорится в сообщении. Оно состоится в январе. Светлана Денисова занимает пост детского омбудсмена с 2017 года. Срок ее полномочий истек 30 ноября. Пока она работает в статусе «и.о.». Ее кандидатуру ранее согласовала уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. На ноябрьском заседании депутаты поддержали назначение омбудсменом Игоря Сапко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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