В краевой парламент официально внесли кандидатуру нового «детского» омбудсмена

Группа депутатов внесла в законодательное собрание Пермского края проект постановления о назначении новым уполномоченным по правам ребенка Светланы Денисовой. Об этом сообщается в официальном telegram-канале парламента.
«Планируется, что проект постановления будет рассмотрен депутатами краевого парламента на следующем заседании», — говорится в сообщении. Оно состоится в январе.
Светлана Денисова занимает пост детского омбудсмена с 2017 года. Срок ее полномочий истек 30 ноября. Пока она работает в статусе «и.о.». Ее кандидатуру ранее согласовала уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. На ноябрьском заседании депутаты поддержали назначение омбудсменом Игоря Сапко.
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