Москва согласовала кандидатуру «детского» омбудсмена Перми на второй срок

24 ноября 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

На посту Светлана Денисова будет реализовывать новый проект по поддержке подростков Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала назначение Светланы Денисовой на должность «детского омбудсмена» в Пермском крае. Об этом URA.RU сообщила Светлана Денисова. «Я очень рада, что федеральный уполномоченный согласовала мою кандидатуру, благодарна за доверие губернатора, который выдвинул меня на второй срок», — сообщила Денисова. Срок ее полномочий истекает 30 ноября. Сейчас ее должны утвердить депутаты заксобрания. Но поскольку в декабре пленарного заседания не будет, то пока она будет работать с приставкой «и.о.». Омбудсмен отметила, что в рамках нового срока полномочий особое внимание уделит детям в тяжелой жизненной ситуации и воспитанникам колоний. Также в Пермском крае будет в пилотном режиме тестироваться федеральный проект «Подростки России». «Мы много работаем с грудничками, с малышами, иногда забывая про подростков. А им очень нужно внимание. В рамках программы мы будем работать с ними по всем направлениям», — поделилась Светлана Денисова. Это «организация поддерживающих центров, мест, где они смогут собираться, проводить вместе время, получать поддержку психолога». Кандидатуру Денисовой на пост уполномоченного предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Она занимает должность с 2017 года. Ранее в регионе сменился уполномоченный по правам человека. Им был назначен экс-депутат ГД Игорь Сапко.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала назначение Светланы Денисовой на должность «детского омбудсмена» в Пермском крае. Об этом URA.RU сообщила Светлана Денисова. «Я очень рада, что федеральный уполномоченный согласовала мою кандидатуру, благодарна за доверие губернатора, который выдвинул меня на второй срок», — сообщила Денисова. Срок ее полномочий истекает 30 ноября. Сейчас ее должны утвердить депутаты заксобрания. Но поскольку в декабре пленарного заседания не будет, то пока она будет работать с приставкой «и.о.». Омбудсмен отметила, что в рамках нового срока полномочий особое внимание уделит детям в тяжелой жизненной ситуации и воспитанникам колоний. Также в Пермском крае будет в пилотном режиме тестироваться федеральный проект «Подростки России». «Мы много работаем с грудничками, с малышами, иногда забывая про подростков. А им очень нужно внимание. В рамках программы мы будем работать с ними по всем направлениям», — поделилась Светлана Денисова. Это «организация поддерживающих центров, мест, где они смогут собираться, проводить вместе время, получать поддержку психолога». Кандидатуру Денисовой на пост уполномоченного предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Она занимает должность с 2017 года. Ранее в регионе сменился уполномоченный по правам человека. Им был назначен экс-депутат ГД Игорь Сапко.