Администрация Магнитогорска отказалась от фейерверка на Новый год

Новогодние торжества в Магнитогорске пройдут в «скромном формате» Фото: Илья Московец © URA.RU

Новогодние мероприятия в Магнитогорске (Челябинская область) решено провести в скромном формате. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города по итогам аппаратного совещания 2 декабря.

«В программу мероприятий предстоящих праздников в этом году внесли изменения. Был сделан выбор в пользу более скромного формата. Не будут проводиться салюты, на улицах используют иллюминацию прошлых лет», — цитирует пресс-службе главу администрации Правобережного района Валерия Халезина.

Также власти обратились к городским организациям и предпринимателям. Их попросили поучаствовать в новогоднем оформлении территорий, фасадов зданий, витрин магазинов и входных групп.

Глава города Сергей Бердников подчеркнул, что в регионе губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, партией «Единая Россия» и администрацией города оказываются все необходимые меры поддержки военнослужащим, семьям мобилизованных и добровольцев. И, хотя из-за происходящих событий новогодние торжества будут скромнее, для детей сохранится привычная атмосфера праздника.

«Мы решили, что будет правильно ограничиться в украшении города тем, что есть и было приобретено в предыдущие годы. Но, как правильно отметил Алексей Леонидович Текслер, для детей нужно сохранить праздничную атмосферу Нового года, что мы и будем делать. Традиционно в городе возведут детские городки с горками», — резюмировал Бердников.