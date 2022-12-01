Пермячка узнала о смерти мужа в больнице от похоронного агента

Сотрудник похоронной компании сообщил пермячке о смерти ее мужа, лечившегося в больнице

02 декабря 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Сотрудник похоронной компании сообщил женщине о смерти ее мужа и предложил свои услуги Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми женщина узнала о смерти 65-летнего мужа, находившегося в больнице на лечении, от представителя похоронной компании. Об этом URA.RU рассказал директор ООО «Медико-правовая коллегия» Евгений Козьминых, компания которого представляла интересы супруги умершего в суде. Он пояснил, что мужчина поступил в ведомственную больницу РЖД в Перми в связи с сердечным заболеванием, но в медучреждении ему стало хуже. «Через четыре дня после поступления в стационар пациенту стало хуже, ему не провели необходимое лечение, в результате чего наступила в смерть. В больнице мужчину регулярно навещали родные, за день до смерти к нему заходила жена. На следующий день она снова собиралась навестить мужа, но, пока одевалась, к ней пришел мужчина. Он представился сотрудником похоронного агентства и предложил оказать услуги в связи со смертью ее мужа. Это, конечно, вызвало у женщины панику, шок. Получилось так, что родственники узнали о смерти пациента не от лечащего врача или сотрудников больницы, а от похоронного агентства, что конечно же недопустимо в человеческом обществе», — пояснил Козьминых. Родственники пермяка подали жалобу в страховую компанию, которая нашла дефекты в оказании медицинской помощи. После этого дочь погибшего Елена Антонова обратилась в Дзержинский районный суд Перми. Она потребовала взыскать с ответчика, ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», материальную компенсацию за смерть отца. «Суд встал на сторону истицы и взыскал сумму компенсации морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Эта сумма устроила истицу, но не устроила ответчика. Представитель больницы подал апелляционную жалобу, которая была рассмотрена Пермским краевым судом, но оставлена без удовлетворения», — добавил Козьминых. URA.RU также рассказывало историю жителя Березников. Он поступил в местную больницу с температурой, но спустя несколько дней, после ухудшения состояния, скончался. Суд установил, что медицинская помощь в больнице была оказана пациенту некачественно, и взыскал с медучреждения в пользу родственников умершего 400 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми женщина узнала о смерти 65-летнего мужа, находившегося в больнице на лечении, от представителя похоронной компании. Об этом URA.RU рассказал директор ООО «Медико-правовая коллегия» Евгений Козьминых, компания которого представляла интересы супруги умершего в суде. Он пояснил, что мужчина поступил в ведомственную больницу РЖД в Перми в связи с сердечным заболеванием, но в медучреждении ему стало хуже. «Через четыре дня после поступления в стационар пациенту стало хуже, ему не провели необходимое лечение, в результате чего наступила в смерть. В больнице мужчину регулярно навещали родные, за день до смерти к нему заходила жена. На следующий день она снова собиралась навестить мужа, но, пока одевалась, к ней пришел мужчина. Он представился сотрудником похоронного агентства и предложил оказать услуги в связи со смертью ее мужа. Это, конечно, вызвало у женщины панику, шок. Получилось так, что родственники узнали о смерти пациента не от лечащего врача или сотрудников больницы, а от похоронного агентства, что конечно же недопустимо в человеческом обществе», — пояснил Козьминых. Родственники пермяка подали жалобу в страховую компанию, которая нашла дефекты в оказании медицинской помощи. После этого дочь погибшего Елена Антонова обратилась в Дзержинский районный суд Перми. Она потребовала взыскать с ответчика, ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», материальную компенсацию за смерть отца. «Суд встал на сторону истицы и взыскал сумму компенсации морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Эта сумма устроила истицу, но не устроила ответчика. Представитель больницы подал апелляционную жалобу, которая была рассмотрена Пермским краевым судом, но оставлена без удовлетворения», — добавил Козьминых. URA.RU также рассказывало историю жителя Березников. Он поступил в местную больницу с температурой, но спустя несколько дней, после ухудшения состояния, скончался. Суд установил, что медицинская помощь в больнице была оказана пациенту некачественно, и взыскал с медучреждения в пользу родственников умершего 400 тысяч рублей.