Расходы тюменских автомобилистов увеличатся в новом году

02 декабря 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Удорожание произойдет уже с 1 января 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 1 января 2023 года в Тюменской области изменится стоимость техосмотра автомобилей. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Согласно новым требованиям, стоимость ТО не может составлять менее 913 рублей. «Для обеспечения безубыточной работы операторов техосмотра Федеральной антимонопольной службой принята новая методика расчета платы за техосмотр. С нового года для легкового автомобиля она не может быть менее 913 рублей», — поясняет ведомство. Ранее URA.RU писало о том, что с нового года стоимость техосмотра транспорта в Тюменской области вырастет вплоть до 61,3%. На текущий момент минимальная стоимость ТО для легковых автомобилей составляет 596 рублей, в то время как с января 2023 года она будет увеличена уже до 913 рублей.

С 1 января 2023 года в Тюменской области изменится стоимость техосмотра автомобилей. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Согласно новым требованиям, стоимость ТО не может составлять менее 913 рублей. «Для обеспечения безубыточной работы операторов техосмотра Федеральной антимонопольной службой принята новая методика расчета платы за техосмотр. С нового года для легкового автомобиля она не может быть менее 913 рублей», — поясняет ведомство. Ранее URA.RU писало о том, что с нового года стоимость техосмотра транспорта в Тюменской области вырастет вплоть до 61,3%. На текущий момент минимальная стоимость ТО для легковых автомобилей составляет 596 рублей, в то время как с января 2023 года она будет увеличена уже до 913 рублей.