13 октября 2022

В Тюменской области резко вырастет стоимость техосмотра автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция технического обслуживания (автосервис). Тюмень , запчасти автомобиля, сто, автосервис, автомобили, тормозные диски, автомастерская, обслуживание автомобиля
Предельная цена техосмотров вырастет с 2023 года Фото:

С нового года стоимость техосмотра транспорта в Тюменской области вырастет вплоть до 61,3%. Такие данные приводятся в проекте постановления правительства региона, документ есть в распоряжении URA.RU. Больше всего не повезет владельцам мотоциклов, но и для легковых авто рост составит более 53%.

«Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств согласно приложению. Признать утратившим силу постановление от 12.11.2021 года», — говорится в документе, подготовленном департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Согласно данным, приведенным в проекте, цены на техосмотр, действующие с ноября 2021 года, для жителей региона вырастут на десятки процентов. Вот как изменится плата:

  • для легковых авто — рост на 53,19% (с 596 до 913 рублей);
  • для автобусов — 33,25% (с 1173 до 1563 рублей);
  • для автобусов массой свыше пяти тонн — 31,84% (с 1432 до 1888 рублей);
  • для грузовиков — 57,08% (с 636 до 999 рублей);
  • грузовых авто от 3,5 до 12 тонн — 45,33% (с 1253 до 1821 рубля);
  • грузовиков более 12 тонн — 45,41% (с 1352 до 1966 рублей);
  • мотоциклов — 61,31% (с 199 до 321 рубля).

В случае принятия проекта изменения вступят в силу с 1 января 2023 года. В пояснительной записке объясняется, с чем связан рост цен. По данным властей, они сформированы на основе методики, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы. При этом компании, осуществляющие техосмотр, имеют право снижать стоимость услуг, а вот завышать сверх приведенных значений — нет.

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С нового года стоимость техосмотра транспорта в Тюменской области вырастет вплоть до 61,3%. Такие данные приводятся в проекте постановления правительства региона, документ есть в распоряжении URA.RU. Больше всего не повезет владельцам мотоциклов, но и для легковых авто рост составит более 53%. «Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств согласно приложению. Признать утратившим силу постановление от 12.11.2021 года», — говорится в документе, подготовленном департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области. Согласно данным, приведенным в проекте, цены на техосмотр, действующие с ноября 2021 года, для жителей региона вырастут на десятки процентов. Вот как изменится плата: В случае принятия проекта изменения вступят в силу с 1 января 2023 года. В пояснительной записке объясняется, с чем связан рост цен. По данным властей, они сформированы на основе методики, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы. При этом компании, осуществляющие техосмотр, имеют право снижать стоимость услуг, а вот завышать сверх приведенных значений — нет.
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