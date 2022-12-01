Махонин сходил на экскурсию в поезд Деда Мороза. Фото

02 декабря 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Губернатор осмотрел поезд изнутри Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил поезд Деда Мороза, который прибыл в Пермь. Главу региона сопровождал начальник СвЖД Иван Колесников, передает с места корреспондент URA.RU. Махонин сходил на экскурсию и осмотрел вагоны изнутри. Вместе с ним присутствовал вице-премьер Андрей Алякринский. Он выступил с приветственным словом перед пермяками с детьми, которые пришли посмотреть на поезд и передать письма. Тур Деда Мороза по России начался в конце октября, после отбытия паровоза из Великого Устюга. Поезд должен проехать 130 городов страны и завершить свое путешествие 15 января. После этого поезд будет находиться в Сортавале (Республика Карелия) до следующего своего тура. О том, как прошло сегодняшнее мероприятие, расскажет подборка фото URA.RU.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил поезд Деда Мороза, который прибыл в Пермь. Главу региона сопровождал начальник СвЖД Иван Колесников, передает с места корреспондент URA.RU. Махонин сходил на экскурсию и осмотрел вагоны изнутри. Вместе с ним присутствовал вице-премьер Андрей Алякринский. Он выступил с приветственным словом перед пермяками с детьми, которые пришли посмотреть на поезд и передать письма. Тур Деда Мороза по России начался в конце октября, после отбытия паровоза из Великого Устюга. Поезд должен проехать 130 городов страны и завершить свое путешествие 15 января. После этого поезд будет находиться в Сортавале (Республика Карелия) до следующего своего тура. О том, как прошло сегодняшнее мероприятие, расскажет подборка фото URA.RU.