01 декабря 2022

Махонин сходил на экскурсию в поезд Деда Мороза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Деда Мороза. Пермь, поезд деда мороза, махонин дмитрий
Губернатор осмотрел поезд изнутри Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил поезд Деда Мороза, который прибыл в Пермь. Главу региона сопровождал начальник СвЖД Иван Колесников, передает с места корреспондент URA.RU.

Махонин сходил на экскурсию и осмотрел вагоны изнутри. Вместе с ним присутствовал вице-премьер Андрей Алякринский. Он выступил с приветственным словом перед пермяками с детьми, которые пришли посмотреть на поезд и передать письма.

Тур Деда Мороза по России начался в конце октября, после отбытия паровоза из Великого Устюга. Поезд должен проехать 130 городов страны и завершить свое путешествие 15 января. После этого поезд будет находиться в Сортавале (Республика Карелия) до следующего своего тура. О том, как прошло сегодняшнее мероприятие, расскажет подборка фото URA.RU.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил поезд Деда Мороза, который прибыл в Пермь. Главу региона сопровождал начальник СвЖД Иван Колесников, передает с места корреспондент URA.RU. Махонин сходил на экскурсию и осмотрел вагоны изнутри. Вместе с ним присутствовал вице-премьер Андрей Алякринский. Он выступил с приветственным словом перед пермяками с детьми, которые пришли посмотреть на поезд и передать письма. Тур Деда Мороза по России начался в конце октября, после отбытия паровоза из Великого Устюга. Поезд должен проехать 130 городов страны и завершить свое путешествие 15 января. После этого поезд будет находиться в Сортавале (Республика Карелия) до следующего своего тура. О том, как прошло сегодняшнее мероприятие, расскажет подборка фото URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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