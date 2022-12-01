В Тюмени построят реабилитационный центр для инвалидов

02 декабря 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Глава региона анонсировал открытие современного центра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени появится реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале. Идею открытия центра обсудили в рамках форума «Возможности», который прошел в Тюмени. «По моему поручению главное управление строительства проведет проектирование многофункционального центра для инвалидов в Тюмени. Работа начнется уже в следующем году», — рассказал губернатор. По его словам, комплекс зданий будет размещен на улице Энергостроителей, где помимо основанного центра будет включен и корпус с бассейном. В главном центре будут расположены кабинеты восстановления, залы для ЛФК, а также предусмотрено отделение профориентации инвалидов с мастерскими. Кроме того, в планах — строительство гостиницы для сопровождающих и возведение культурно-досугового центра. 2 ноября в Тюмени состоялась форум-выставка «Возможности». Она проводится четвертый год подряд и посвящена Международному дню инвалидов.

В Тюмени появится реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале. Идею открытия центра обсудили в рамках форума «Возможности», который прошел в Тюмени. «По моему поручению главное управление строительства проведет проектирование многофункционального центра для инвалидов в Тюмени. Работа начнется уже в следующем году», — рассказал губернатор. По его словам, комплекс зданий будет размещен на улице Энергостроителей, где помимо основанного центра будет включен и корпус с бассейном. В главном центре будут расположены кабинеты восстановления, залы для ЛФК, а также предусмотрено отделение профориентации инвалидов с мастерскими. Кроме того, в планах — строительство гостиницы для сопровождающих и возведение культурно-досугового центра. 2 ноября в Тюмени состоялась форум-выставка «Возможности». Она проводится четвертый год подряд и посвящена Международному дню инвалидов.