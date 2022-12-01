01 декабря 2022
30 ноября 2022

В Тюмени построят реабилитационный центр для инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, инвалид, костыли, колясочник, место для инвалидов
Глава региона анонсировал открытие современного центра Фото:

В Тюмени появится реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале. Идею открытия центра обсудили в рамках форума «Возможности», который прошел в Тюмени.

«По моему поручению главное управление строительства проведет проектирование многофункционального центра для инвалидов в Тюмени. Работа начнется уже в следующем году», — рассказал губернатор.

По его словам, комплекс зданий будет размещен на улице Энергостроителей, где помимо основанного центра будет включен и корпус с бассейном. В главном центре будут расположены кабинеты восстановления, залы для ЛФК, а также предусмотрено отделение профориентации инвалидов с мастерскими. Кроме того, в планах — строительство гостиницы для сопровождающих и возведение культурно-досугового центра.

2 ноября в Тюмени состоялась форум-выставка «Возможности». Она проводится четвертый год подряд и посвящена Международному дню инвалидов.

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В Тюмени появится реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале. Идею открытия центра обсудили в рамках форума «Возможности», который прошел в Тюмени. «По моему поручению главное управление строительства проведет проектирование многофункционального центра для инвалидов в Тюмени. Работа начнется уже в следующем году», — рассказал губернатор. По его словам, комплекс зданий будет размещен на улице Энергостроителей, где помимо основанного центра будет включен и корпус с бассейном. В главном центре будут расположены кабинеты восстановления, залы для ЛФК, а также предусмотрено отделение профориентации инвалидов с мастерскими. Кроме того, в планах — строительство гостиницы для сопровождающих и возведение культурно-досугового центра. 2 ноября в Тюмени состоялась форум-выставка «Возможности». Она проводится четвертый год подряд и посвящена Международному дню инвалидов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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