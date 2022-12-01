В Перми умер заслуженный артист России Александр Калашниченко

02 декабря 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Артист ушел из жизни в возрасте 56 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми в возрасте 56 лет ушел из жизни актер, заслуженный артист России Александр Калашниченко. О смерти в соцсетях сообщила его супруга Сюзанна Калашниченко. «Сегодня 02.12.2022 в 12 дня не стало заслуженного артиста России Калашниченко Александра Александровича, нашего Сан Саныча…» — написала она в соцсети «Вконтакте». 29 ноября она сообщала, что Калашниченко госпитализирован с обширным инсультом в крайне тяжелом состоянии. Александр Калашниченко родился 5 июля 1966 года в Новосибирске. После окончания местного театрального училища в 1988 году начал служить в пермском ТЮЗе. Здесь он проработал до 2016 года, сыграв множество ролей и самостоятельно поставив ряд спектаклей. В 2002 году ему присвоено звание «Заслуженный артист РФ».

В Перми в возрасте 56 лет ушел из жизни актер, заслуженный артист России Александр Калашниченко. О смерти в соцсетях сообщила его супруга Сюзанна Калашниченко. «Сегодня 02.12.2022 в 12 дня не стало заслуженного артиста России Калашниченко Александра Александровича, нашего Сан Саныча…» — написала она в соцсети «Вконтакте». 29 ноября она сообщала, что Калашниченко госпитализирован с обширным инсультом в крайне тяжелом состоянии. Александр Калашниченко родился 5 июля 1966 года в Новосибирске. После окончания местного театрального училища в 1988 году начал служить в пермском ТЮЗе. Здесь он проработал до 2016 года, сыграв множество ролей и самостоятельно поставив ряд спектаклей. В 2002 году ему присвоено звание «Заслуженный артист РФ».