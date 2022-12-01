01 декабря 2022

В Перми умер заслуженный артист России Александр Калашниченко

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Прощание с Геннадием Бухтиным на Троекуровском кладбище. Москва, снег, траур, гвоздики, цветы, память, мемориал
Артист ушел из жизни в возрасте 56 лет Фото:

В Перми в возрасте 56 лет ушел из жизни актер, заслуженный артист России Александр Калашниченко. О смерти в соцсетях сообщила его супруга Сюзанна Калашниченко.

«Сегодня 02.12.2022 в 12 дня не стало заслуженного артиста России Калашниченко Александра Александровича, нашего Сан Саныча…» — написала она в соцсети «Вконтакте». 29 ноября она сообщала, что Калашниченко госпитализирован с обширным инсультом в крайне тяжелом состоянии.

Александр Калашниченко родился 5 июля 1966 года в Новосибирске. После окончания местного театрального училища в 1988 году начал служить в пермском ТЮЗе. Здесь он проработал до 2016 года, сыграв множество ролей и самостоятельно поставив ряд спектаклей. В 2002 году ему присвоено звание «Заслуженный артист РФ».

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В Перми в возрасте 56 лет ушел из жизни актер, заслуженный артист России Александр Калашниченко. О смерти в соцсетях сообщила его супруга Сюзанна Калашниченко. «Сегодня 02.12.2022 в 12 дня не стало заслуженного артиста России Калашниченко Александра Александровича, нашего Сан Саныча…» — написала она в соцсети «Вконтакте». 29 ноября она сообщала, что Калашниченко госпитализирован с обширным инсультом в крайне тяжелом состоянии. Александр Калашниченко родился 5 июля 1966 года в Новосибирске. После окончания местного театрального училища в 1988 году начал служить в пермском ТЮЗе. Здесь он проработал до 2016 года, сыграв множество ролей и самостоятельно поставив ряд спектаклей. В 2002 году ему присвоено звание «Заслуженный артист РФ».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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