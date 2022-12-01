В Курганской области зарегистрировано 10 случаев заболевания гриппом, болеют чаще дети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области зарегистрировано уже десять случаев заболевания гриппом. В большинстве из них выявлен возбудитель А (H1N1) «свиной грипп», в основном болеют дети, сообщила начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребназдора по Курганской области Виктория Эттингер.

«В Курганской области началась регистрация случаев гриппа: на данным момент зарегистрировано уже десять случаев гриппа. Согласно лабораторному мониторингу, превалирует в этом сезоне грипп А (H1N1) — пандемийный штамм 2009 года. Большинство заболевших — это дети. Один заболевший — взрослый. Все заболевшие не были привиты в этом эпидсезоне», — сообщила Эттингер. Информация опубликована в telegram-канале правительства Курганской области.

Специалист напомнила, что в области продолжается вакцинация от гриппа. Вакцина содержит все актуальные для этого сезона штаммы. Она есть в наличие в поликлиниках и ЦРБ области. Грипп вызывает осложнения, в том числе на сердце. В качестве меры профилактики специалисты Роспотребнадзора также рекомендуют носить маски в местах скопления людей.

Ранее URA.RU писало, что глава курганского депздрава заявил, что пандемия гриппа неизбежна. Алексей Сигидаев призвал курганцев вакцинировать от гриппа себя и своих детей в ближайшее время.