01 декабря 2022

В Кургане растет количество заболевших свиным гриппом. Видео

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В Курганской области зарегистрировано 10 случаев заболевания гриппом, болеют чаще дети Фото:

В Курганской области зарегистрировано уже десять случаев заболевания гриппом. В большинстве из них выявлен возбудитель А (H1N1) «свиной грипп», в основном болеют дети, сообщила начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребназдора по Курганской области Виктория Эттингер.

«В Курганской области началась регистрация случаев гриппа: на данным момент зарегистрировано уже десять случаев гриппа. Согласно лабораторному мониторингу, превалирует в этом сезоне грипп А (H1N1) — пандемийный штамм 2009 года. Большинство заболевших — это дети. Один заболевший — взрослый. Все заболевшие не были привиты в этом эпидсезоне», — сообщила Эттингер. Информация опубликована в telegram-канале правительства Курганской области.

Специалист напомнила, что в области продолжается вакцинация от гриппа. Вакцина содержит все актуальные для этого сезона штаммы. Она есть в наличие в поликлиниках и ЦРБ области. Грипп вызывает осложнения, в том числе на сердце. В качестве меры профилактики специалисты Роспотребнадзора также рекомендуют носить маски в местах скопления людей.

Ранее URA.RU писало, что глава курганского депздрава заявил, что пандемия гриппа неизбежна. Алексей Сигидаев призвал курганцев вакцинировать от гриппа себя и своих детей в ближайшее время.

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В Курганской области зарегистрировано уже десять случаев заболевания гриппом. В большинстве из них выявлен возбудитель А (H1N1) «свиной грипп», в основном болеют дети, сообщила начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребназдора по Курганской области Виктория Эттингер. «В Курганской области началась регистрация случаев гриппа: на данным момент зарегистрировано уже десять случаев гриппа. Согласно лабораторному мониторингу, превалирует в этом сезоне грипп А (H1N1) — пандемийный штамм 2009 года. Большинство заболевших — это дети. Один заболевший — взрослый. Все заболевшие не были привиты в этом эпидсезоне», — сообщила Эттингер. Информация опубликована в telegram-канале правительства Курганской области. Специалист напомнила, что в области продолжается вакцинация от гриппа. Вакцина содержит все актуальные для этого сезона штаммы. Она есть в наличие в поликлиниках и ЦРБ области. Грипп вызывает осложнения, в том числе на сердце. В качестве меры профилактики специалисты Роспотребнадзора также рекомендуют носить маски в местах скопления людей. Ранее URA.RU писало, что глава курганского депздрава заявил, что пандемия гриппа неизбежна. Алексей Сигидаев призвал курганцев вакцинировать от гриппа себя и своих детей в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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