01 декабря 2022

Глава курганского депздрава заявил, что новая пандемия неизбежна. Видео

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День города. Выступление группы «Любэ». Курган , сигидаев алексей
Алексей Сигидаев призвал курганцев срочно вакцинировать детей от гриппа Фото:

Директор департамент здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев заявил, что пандемия гриппа неизбежна. Он призвал курганцев срочно поставить прививки от гриппа и вакцинировать детей. Обращение Сигидаева размещено в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«По опыту того, что болеют преимущественно дети в городах, что грипп протекает достаточно тяжело, хочется обратить внимание родителей на то, что нужно вакцинировать детей. У нас осталось, к сожалению, мало времени. Пандемия придет неизбежно. Сейчас тот период, когда ничего не мешает поставить прививку. Я призываю пройти вакцинацию в ближайшее время, желательно в эти выходные», — сказал Сигидаев.

Он также отметил, что на территории РФ в некоторых регионах зарегистрированы массовые инфицирования гриппом. В первую очередь болеют дети. Для них разворачиваются дополнительные койки. Сигидаев подчеркнул, что основными методами защиты от этой тяжелой инфекции остаются вакцинация и методы профилактики. Он также отметил, что среди умерших от гриппа людей нет ни одного вакцинированного.

Поставить прививку можно в любой поликлинике по месту жительства. Пункты вакцинации работают в Кургане в ТЦ «Гиперсити» (в будни с 15:00 до 19:00, в выходные — с 12:00 до 17:00) и в Доме быта (в будни с 15:00 до 18:00, в субботу с 15:00—19:00).

Ранее URA.RU писало, что курганцы начали болеть свиным гриппом. По данным управления Роспотребнадзора по Курганской области, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировали четыре случая гриппа (один случай гриппа В и три — А (H1N1)). В ведомстве уточнили, что в области вторую неделю наблюдается нарастание заболеваемости ОРВИ, достигнуты пороговые значения. В регионе начали закрывать школы на карантин.

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Директор департамент здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев заявил, что пандемия гриппа неизбежна. Он призвал курганцев срочно поставить прививки от гриппа и вакцинировать детей. Обращение Сигидаева размещено в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «По опыту того, что болеют преимущественно дети в городах, что грипп протекает достаточно тяжело, хочется обратить внимание родителей на то, что нужно вакцинировать детей. У нас осталось, к сожалению, мало времени. Пандемия придет неизбежно. Сейчас тот период, когда ничего не мешает поставить прививку. Я призываю пройти вакцинацию в ближайшее время, желательно в эти выходные», — сказал Сигидаев. Он также отметил, что на территории РФ в некоторых регионах зарегистрированы массовые инфицирования гриппом. В первую очередь болеют дети. Для них разворачиваются дополнительные койки. Сигидаев подчеркнул, что основными методами защиты от этой тяжелой инфекции остаются вакцинация и методы профилактики. Он также отметил, что среди умерших от гриппа людей нет ни одного вакцинированного. Поставить прививку можно в любой поликлинике по месту жительства. Пункты вакцинации работают в Кургане в ТЦ «Гиперсити» (в будни с 15:00 до 19:00, в выходные — с 12:00 до 17:00) и в Доме быта (в будни с 15:00 до 18:00, в субботу с 15:00—19:00). Ранее URA.RU писало, что курганцы начали болеть свиным гриппом. По данным управления Роспотребнадзора по Курганской области, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировали четыре случая гриппа (один случай гриппа В и три — А (H1N1)). В ведомстве уточнили, что в области вторую неделю наблюдается нарастание заболеваемости ОРВИ, достигнуты пороговые значения. В регионе начали закрывать школы на карантин.
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