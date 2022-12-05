Курганцы за подделку Hennessy на полмиллиона заплатят по 10 тысяч рублей

Курганцы подделали знаменитый французский коньяк (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Семь жителей города Кургана подделали французский коньяк Hennessy на сумму около 500 000 рублей (по подсчетам владельца товарного знака). Но заплатят курганцы всего по 10 тысяч рублей каждый. Об этом сообщается в официальных документах горсуда.

«Иск удовлетворить частично. В части выплаты компенсации в размере 463 335 рублей истцу отказать. Взыскать в пользу компании „Сосьете Жас Хеннеси энд Ко“ по 10 000 рублей с каждого», — указано в судебном акте.

Местные жители незаконно использовали дизайн бренда для продажи своей продукции. У курганцев изъяли около 50 бутылок объемом 0,5 литра. В суде пояснили, что коньяк, который подделали мужчины, опасен для здоровья. Представители компании «Сосьете Жас Хеннеси энд Ко», которая является владельцем товарного знака французского коньяка Hennessy, подали иск против жителей города. Правообладатель запросил 460 тысяч в качестве компенсации. Сами обвиняемые не пришли на заседание. Их представитель не согласен с требованиями. Помимо суммы за возмещение ущерба правообладателю, курганцы должны заплатить госпошлину суду в размере 400 рублей с каждого.

Ранее URA.RU писало, что двух курганцев наказали за хранение 6 700 бутылок токсичного алкоголя. В Далматовском районном суде местным жителям вынесли приговор. У мужчин изъяли партию алкоголя на сумму 1 466 638 рублей. Судя по этикеткам, в бутылках находились водка, бренди и коньяк.