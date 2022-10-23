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Двух курганцев наказали за хранение 6700 бутылок токсичного алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
Двух курганцев признали виновными в хранении опасного для здоровья алкоголя Фото:

В Далматовском районном суде (Курганская область) двум местным жителям вынесли приговор за хранение с целью сбыта нескольких тысяч бутылок алкоголя с опасными для здоровья токсинами. Об этом сообщили в прокуратуре Курганской области.

С декабря 2018 года по ноябрь 2019 года у двух братьев обнаружили склад с 6700 бутылками контрафактной выпивки. Было возбуждено уголовное дело. «Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч. 2 ст. 171.3 и ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение в особо крупном размере алкогольной продукции без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, а также за хранение в целях сбыта товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

У мужчин было изъята партия со спиртосодержащей жидкостью на сумму 1 466 638 руб. Судя по этикеткам в бутылках находилась водка, бренди и коньяк. «По результатам проведенных экспертиз жидкость в бутылках с этикетками не соответствовала требованиям ГОСТ, в ее составе присутствовали токсичные примеси, опасные для жизни и здоровья человека», — привели данные проверки в ведомстве.

Одни из братьев, ранее судимый, получил 4 года и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Другому назначили условное лишение свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что курганец, продававший суррогатный алкоголь, отправился в колонию на 5,5 года. Мужчину судили после того, как реализованным им опасным алкоголем отравились шесть человек, трое из которых скончались.

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В Далматовском районном суде (Курганская область) двум местным жителям вынесли приговор за хранение с целью сбыта нескольких тысяч бутылок алкоголя с опасными для здоровья токсинами. Об этом сообщили в прокуратуре Курганской области. С декабря 2018 года по ноябрь 2019 года у двух братьев обнаружили склад с 6700 бутылками контрафактной выпивки. Было возбуждено уголовное дело. «Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч. 2 ст. 171.3 и ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение в особо крупном размере алкогольной продукции без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, а также за хранение в целях сбыта товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. У мужчин было изъята партия со спиртосодержащей жидкостью на сумму 1 466 638 руб. Судя по этикеткам в бутылках находилась водка, бренди и коньяк. «По результатам проведенных экспертиз жидкость в бутылках с этикетками не соответствовала требованиям ГОСТ, в ее составе присутствовали токсичные примеси, опасные для жизни и здоровья человека», — привели данные проверки в ведомстве. Одни из братьев, ранее судимый, получил 4 года и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Другому назначили условное лишение свободы. Ранее URA.RU сообщало, что курганец, продававший суррогатный алкоголь, отправился в колонию на 5,5 года. Мужчину судили после того, как реализованным им опасным алкоголем отравились шесть человек, трое из которых скончались.
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