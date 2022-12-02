Депутат Госдумы предложил Сноудену путь, как стать политиком в РФ

Депутат Госдумы Матвейчев: Сноуден будет политиком, если станет публичнее

02 декабря 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Эдвард Сноуден получил российский паспорт Фото: Максим Блинов / РИА Новости Бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден может стать политиком в России после получения им российского паспорта. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал зампредседатель комитета Госдумы по информационной политике, политолог Олег Матвейчев. «Да, может стать политиком, если будет публичен. [Депутат Красногорского городского округа Московской области Джефф] Монсон (получил гражданство РФ в 2018 году — прим. URA.RU) хороший пиарщик. Он везде был в паблике. Сноуден тихушник. Если он решит пойти в политику, то его дело это цифровизация, интернет-безопасность», — сказал Олег Матвейчев. Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в беседе с URA.RU предложила ему продолжить деятельность по разоблачению властей США. «Я очень надеюсь, что Сноуден продолжит свою борьбу за то, чтобы мир знал правду о том, как ведет себя Америка на самом деле, но полагаю, что он будет стремиться к более спокойной жизни», — ответила собеседница агентства. В 2013 году Эдвард Сноуден опубликовал сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров лидеров иностранных государств. После этого он покинул пределы США, вылетев в Гонконг, а позже — в Москву, где и получил политическое убежище. В сентябре Сноуден получил российское гражданство, а затем и паспорт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден может стать политиком в России после получения им российского паспорта. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал зампредседатель комитета Госдумы по информационной политике, политолог Олег Матвейчев. «Да, может стать политиком, если будет публичен. [Депутат Красногорского городского округа Московской области Джефф] Монсон (получил гражданство РФ в 2018 году — прим. URA.RU) хороший пиарщик. Он везде был в паблике. Сноуден тихушник. Если он решит пойти в политику, то его дело это цифровизация, интернет-безопасность», — сказал Олег Матвейчев. Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в беседе с URA.RU предложила ему продолжить деятельность по разоблачению властей США. «Я очень надеюсь, что Сноуден продолжит свою борьбу за то, чтобы мир знал правду о том, как ведет себя Америка на самом деле, но полагаю, что он будет стремиться к более спокойной жизни», — ответила собеседница агентства. В 2013 году Эдвард Сноуден опубликовал сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров лидеров иностранных государств. После этого он покинул пределы США, вылетев в Гонконг, а позже — в Москву, где и получил политическое убежище. В сентябре Сноуден получил российское гражданство, а затем и паспорт.