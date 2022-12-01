Путин пообещал распространить свердловский проект для людей с инвалидностью по всей России

Семья из Верхотурья Свердловской области попросила президента России Владимира Путина расширить географию проекта по реабилитации детей с ограниченными возможностями. Глава государства пообещал это сделать.
Свою просьбу мама 13-летнего Егора озвучила во время встречи Путина с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями здоровья. «Я мама Егора, ему 13 лет, у нас редкое генетическое заболевание — лейкоэнцефалопатия. В марте нам поставили статус инвалидность, в мае 2022 года нам позвонили из бюро медикосоциальной экспертизы и предложили в рамках пилотного проекта пройти комплекс реабилитации в одном из учреждений на территории Свердловской области. Мы выбрали екатеринбургский центр для детей-инвалидов, где мы на данный момент и находимся», — заявила мама юного свердловчанина.
По словам женщины, после работы с психологом, дефектологом и специалистом по адаптивной физкультуре Егор стал увереннее ходить. «Я считаю, что такие проекты очень важны для каждой семьи, где есть дети с ограниченными возможностями. Хотелось бы, чтобы в каждом регионе был такой центр с таким проектом, поэтому, Владимир Владимирович, я вас прошу рассмотреть вопрос о расширении пилотных регионов с 2024 года», — попросила жительница Верхотурья. В настоящий момент центр для детей с инвалидностью и комплексным лечением есть лишь в Свердловской и Тюменской областях.
Глава страны пожелал Егору и его семье дальнейших успехов, а также принял к сведению положительную оценку центра для реабилитации. «Мы сделаем так, чтобы эти пилотные проекты продолжались без уменьшения финансирования. По результатам этого эксперимента будем принимать решения по тиражированию его по всей стране», — заявил Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».
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