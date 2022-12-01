Путин пообещал распространить свердловский проект для людей с инвалидностью по всей России

02 декабря 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Путин пообещал, что финансирование проектов по реабилитации детей-инвалидов не сократят Фото: Владимир Андреев © URA.RU Семья из Верхотурья Свердловской области попросила президента России Владимира Путина расширить географию проекта по реабилитации детей с ограниченными возможностями. Глава государства пообещал это сделать. Свою просьбу мама 13-летнего Егора озвучила во время встречи Путина с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями здоровья. «Я мама Егора, ему 13 лет, у нас редкое генетическое заболевание — лейкоэнцефалопатия. В марте нам поставили статус инвалидность, в мае 2022 года нам позвонили из бюро медикосоциальной экспертизы и предложили в рамках пилотного проекта пройти комплекс реабилитации в одном из учреждений на территории Свердловской области. Мы выбрали екатеринбургский центр для детей-инвалидов, где мы на данный момент и находимся», — заявила мама юного свердловчанина. По словам женщины, после работы с психологом, дефектологом и специалистом по адаптивной физкультуре Егор стал увереннее ходить. «Я считаю, что такие проекты очень важны для каждой семьи, где есть дети с ограниченными возможностями. Хотелось бы, чтобы в каждом регионе был такой центр с таким проектом, поэтому, Владимир Владимирович, я вас прошу рассмотреть вопрос о расширении пилотных регионов с 2024 года», — попросила жительница Верхотурья. В настоящий момент центр для детей с инвалидностью и комплексным лечением есть лишь в Свердловской и Тюменской областях. Глава страны пожелал Егору и его семье дальнейших успехов, а также принял к сведению положительную оценку центра для реабилитации. «Мы сделаем так, чтобы эти пилотные проекты продолжались без уменьшения финансирования. По результатам этого эксперимента будем принимать решения по тиражированию его по всей стране», — заявил Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семья из Верхотурья Свердловской области попросила президента России Владимира Путина расширить географию проекта по реабилитации детей с ограниченными возможностями. Глава государства пообещал это сделать. Свою просьбу мама 13-летнего Егора озвучила во время встречи Путина с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями здоровья. «Я мама Егора, ему 13 лет, у нас редкое генетическое заболевание — лейкоэнцефалопатия. В марте нам поставили статус инвалидность, в мае 2022 года нам позвонили из бюро медикосоциальной экспертизы и предложили в рамках пилотного проекта пройти комплекс реабилитации в одном из учреждений на территории Свердловской области. Мы выбрали екатеринбургский центр для детей-инвалидов, где мы на данный момент и находимся», — заявила мама юного свердловчанина. По словам женщины, после работы с психологом, дефектологом и специалистом по адаптивной физкультуре Егор стал увереннее ходить. «Я считаю, что такие проекты очень важны для каждой семьи, где есть дети с ограниченными возможностями. Хотелось бы, чтобы в каждом регионе был такой центр с таким проектом, поэтому, Владимир Владимирович, я вас прошу рассмотреть вопрос о расширении пилотных регионов с 2024 года», — попросила жительница Верхотурья. В настоящий момент центр для детей с инвалидностью и комплексным лечением есть лишь в Свердловской и Тюменской областях. Глава страны пожелал Егору и его семье дальнейших успехов, а также принял к сведению положительную оценку центра для реабилитации. «Мы сделаем так, чтобы эти пилотные проекты продолжались без уменьшения финансирования. По результатам этого эксперимента будем принимать решения по тиражированию его по всей стране», — заявил Путин. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».